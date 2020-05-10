2020-05-10T19:30:19+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус впервые атаковал человека в октябре прошлого года

Специалисты установили, что COVID-19 начал распространяться намного раньше, чем считалось прежде
Мария БЕРК
Поделиться:
Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ученые из Лондонского университетского колледжа и университета острова Реюньон провели масштабное исследование генома SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что инфекция передалась впервые человеку в октябре 2019 года. Таким образом, нулевой пациент с коронавирусом нового типа появился на месяц раньше, чем считалось до этого. Прийти к такому заключению, ученым помог анализ 7,6 тысяч геномных последовательной, которые собирались во всем мире с января, пишет The Mirror.

Теперь специалисты полагают, что возбудитель COVID-19 проник в человеческий организм еще 6 октября прошлого года. Хотя раньше считалось, что первый заболевший - гражданин КНР - был выявлен 17 ноября.

Кроме того, есть и довольно печальные новости: фактически за полгода вирус SARS-CoV-2 претерпел значительную мутацию. Из 7666 генетических последовательностей 198 участка в геноме мутировали. 80% из них привели к трансформации уровня белка патогена.

Незадолго до публикации этого британского исследования, заведующий отделением реанимации в одной из клиник Парижа Ив Коэн заявил, что коронавирусная инфекция впервые была обнаружена во Франции еще 27 декабря. Таким образом, первый случай заражения коронавирусом в Пятой республике произошел раньше, чем было установлено прежде.

Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус в Исландии: страна показала всему миру, как победить болезнь и не покалечить экономику

Широкое тестирование на вирус помогло верно дозировать горькое лекарство ограничений (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Дарья Асламова: Дочь-врач рассказала, что подключенные к ИВЛ пишут записки с просьбами дать им умереть спокойно
Наш военкор Дарья Асламова продолжает рассказывать, как ее дочь – московский врач-кардиолог - устроилась простой медсестрой в реанимацию, где спасают заразившихся страшным заболеванием
«Батюшка каждый год болел пневмонией, а к аппарату ИВЛ его не подключали»: 91-летний отец Василий с Полесья перенес коронавирус и выздоровел
Сейчас батюшка дома, где о нем заботятся родные. Как он заболел, неизвестно - к нему всегда шло много людей, он всех поддерживал и за всех молился
Демограф Владимир Школьников: Реальную картину, как Европа проходит пандемию коронавируса, мы увидим только через месяц – полтора
Обозреватель «КП» Александр Милкус беседует со специалистом по смертности Института демографических исследований Макса Планка, научным руководителем Международной лаборатории исследования населения и здоровья Высшей школы экономики
Новости 24
Учёные научились вывалять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
«Иду на поправку»: Татьяна Васильева рассказала о состоянии своего здоровья
Еврокомиссия может начать санкционную процедуру против Германии
Правительство выделит Минкульту, Эрмитажу и Большому театру более 3,8 млрд рублей
Путин 11 мая обсудит возможность продления режима нерабочих дней
Трамп призвал вернуть «запятнанные» Пулитцеровские премии
Первый пациент с коронавирусом мог появиться в Британии еще в январе
Власти Уханя рассказали подробности о новых случаях заражения коронавирусом
Украинские власти запретили показывать бои с участием российского тяжеловеса Олейника
Посольство США в Москве дистанцировалось от записи Белого дома о победе над нацизмом
Новый клип группы Little Big попал в тренды YouTube уже в 26 странах мира
Путин проведёт совещание по ситуации с коронавирусом 11 мая
МИД РФ: Москва возмущена попытками Вашингтона исказить итоги разгрома нацизма
Эксперт рассказал об опасности поспешного создания вакцины от коронавируса
Путин рассказал о тех, кто хотел развалить Россию изнутри 20 лет назад
Проценко рассказал об эффективности ИВЛ для пациентов с коронавирусом
Настоятель Покровского храма в Москве Владимир Бушуев умер от коронавируса