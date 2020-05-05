Почему Россия все еще не вышла на плато по коронавирусу

Вот уже несколько дней в России регистрируется прирост новых случаев инфицирования коронавирусом свыше 10 тысяч человек в сутки. 3 мая было 10 633 случая, 4 мая 10 581 случай, 5 мая 10 102 случая. А ведь многие аналитики нам обещали в эти дни выход на плато эпидемии, после которого должен пойти спад… «КП» обратилась за комментариями к экспертам.

Артем Гиль, профессор Высшей школы управления здравоохранением университета имени Сеченова, не связывает динамику роста числа зараженных только с одним фактором – увеличением проводимых тестов. По его словам, надо учитывать и накопленные риски. Две недели назад в России праздновали Пасху. По сообщениям в СМИ было заметно, что много людей не соблюдали карантин в этот праздник. И вот, инкубационный период коронавируса закончился…

К тому же, несмотря на призывы к самоизоляции, многие наши сограждане продолжают ходить в гости, в магазины, не носят маски и очевидно, что не все соблюдают дистанцию.

- Я знаю семьи, которые продолжают общаться с бабушками и дедушками и делают это не в онлайн, а в живую, - говорит эксперт. – Нельзя сказать, что все люди осознали важность самоизоляции и соблюдают эти меры. Возможно, нужно было бы вводить более жесткие меры по примеру других стран. Например, в Италии было нельзя выходить из дома вообще. В магазин только по одному человеку от семьи. Карабинеры за этим жестко следили.

Артем Гиль обращает внимание и на то, что, если посмотреть на индекс передвижения по городам в интернете, то Москва и москвичи лучше всех соблюдают меры по ограничению передвижения. А есть города, в которых индекс перемещения очень высокий. Это говорит о том, что горожане продолжают выходить на улицу и общаться друг с другом, нарушать дистанцию, а значит, есть и возможность передачи вируса. Эксперт считает, что, возможно, это не последний всплеск заболеваемости.

- Буквально перед майскими праздниками я посмотрел на сайтах заполняемость вагонов междугороднего сообщения. Свободных мест не было, - говорит Артем Гиль. – То есть целые поезда повезли пассажиров из Москвы в родные города на майские праздники. Надо понимать, что любой пассажирский вагон – это замкнутое пространство. Достаточно одного человека с коронавирусом в вагоне, чтобы произошло заражение уязвимых людей, которые едут с ним вместе. После майских люди поедут обратно в Москву, между другими городами России, поэтому к середине мая возможна следующая волна роста.

Когда наступит же наступит эпидемиологическое плато? Когда распространение коронавируса будет под контролем и начнет снижаться?

Николай Крючков, иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук считает, что пока до этого далеко:

- Плато – это 5-10 дней более–менее стабильных показателей в плане появления новых случаев заражения. Правильнее говорить не о плато (или нескольких плато), а о том, когда мы возьмем эпидемию под контроль. О том, что распространение коронавирусной инфекции взято под контроль, можно будет судить, когда ежедневный прирост новых случаев инфицирования будет меньше 1% и при этом система здравоохранения, конкретные больницы и врачи этих больниц, будут справляться с потоком поступающих пациентов во всех регионах России.

По самым оптимистичным прогнозам, этого можно было бы ожидать в первую половину июня. Но примерно к 18 мая выяснится, насколько дисциплинированно мы соблюдали режим самоизоляции. И я предполагаю, что говорить о контроле над эпидемией в России мы сможем, вероятно, только в июле.

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