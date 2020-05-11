Привет ЦРУ от российских спецслужб: почему человек, готовивший переворот в Венесуэле, был в майке с надписью «Москва, Россия»

Уже неделю Латинскую Америку будоражит новость о неудачной попытке вторжения иностранных наемников (в основном, колумбийцев) в Венесуэлу. Всплывают новые подробности - видео допросов, фотографии, показания свидетелей.

Кратко напомним сюжет. 3 мая группа хорошо вооружённых боевиков на быстроходных катерах пыталась проникнуть в городок Макуто в штате Ла Гуайра - оттуда, в принципе, не так уж и далеко до столицы страны - Каракаса. Но на берегу их уже ждали правительственные войска. В результате боя военные потопили одну лодку, уничтожили восемь нападавших, еще 20 задержали. Нескольким десяткам удалось улизнуть, сейчас их постепенно отлавливают в прибрежной полосе. При этом выяснилось, что двое арестованных - Айран Берри и Люк Денман - являются гражданами США, служившими ранее в Афганистане и Ираке.

Как показали на допросах арестованные, главной целью боевиков был захват президента Николаса Мадуро.Фото: REUTERS

ЦЕЛЬ - ЗАХВАТ ПРЕЗИДЕНТА

Как показали на допросах арестованные, главной целью боевиков был захват президента Николаса Мадуро и нападение на штаб-квартиры двух основных национальных спецслужб.

Готовил операцию гражданин США, бывший спецназовец, а ныне руководитель американской ЧВК Silvercorp Джордан Гудро. Как оказалось, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, год назад самочинно провозгласивший себя «президентом» страны, заключил с Гудро контракт на предоставление неких услуг стоимостью в 216 миллионов долларов. После провала авантюры в Вашингтоне тут же поспешили откреститься от своей причастности к ней. Мол, это была частная сделка.

СМИ анализируют причины неудачной высадки наемников.Фото: REUTERS

ТАИНСТВЕННАЯ МАЙКА

Местные соцсети "взбаламутились" после того , как один из пойманных американцев, Айран Берри, предстал на допросе в майке с английской надписью "Москва Россия". Жена задержанного уже заявила, что никогда не видела у мужа такой футболки. Сразу же в сети появились конспирологические теории о том, что подобным образом российские спецслужбы, якобы причастные к захвату наемников, передали привет заокеанским "коллегам".

Что ж, вполне возможно. По крайней мере известно, что российские военные советники действительно находились в том регионе, где проходили поиски "солдатов неудачи". Газета "Ультимас Нотисиас", которая весьма близка к чавистам, опубликовала статью о визите "восьми специалистов войск спецназначения Российской Федерации", которые подключились к "работе по слежению" в рамках операции по поимке наемников, Наши военные якобы выполняли задачи по управлению беспилотниками.

Американские документы, которые нашли у задержанных.Фото: REUTERS

ИСПЫТАННЫЙ ПРИЁМ

А тем временем местные СМИ анализируют причины неудачной высадки наемников. Самым вероятным сценарием видится то, что кто-то пообещал этим беднягам радушную встречу со стороны "античавистского подполья", а в конце концов выяснилось, что это были "двойные агенты".

Подобным приемом чависты уже пользовались в прошлом году, когда 30 апреля заставили лидера оппозиции Гуайдо, а вместе с ним и Белый дом поверить, что в руководстве вооруженных сил Боливарианской Республики есть мощная группировка, выступающая против президента Мадуро.

При этом, по некоторым данным, в "игру" был вовлечен даже министр обороны Владимир Падрино Лопес, который пообещал американцам помощь в свержении президента, но на самом деле докладывавший обо всем главе государства. В итоге чависты смогли выявить всех предателей, в числе которых был и глава спецслужбы СЕБИН Мануэль Фигера, оказавшийся в итоге агентом ЦРУ и сбежавший в США. Так что опыт у венесуэльцев в "заманивании" своих противников не занимать.

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