В Москве после вечеринки в храме утонул один из служителей

Ситуация на грани абсурда развернулась в храме в деревне Говорово в Новомосковском округе. Настоятель местного храма отец Сергей* праздновал свой день рождения. Батюшка решил, что отметить можно и в святом месте, собрал ближайших друзей на закрытую вечеринку прямо в церкви. Праздновали узким кругом - гость из города Иван, товарищ по деревне Руслан, да еще один служитель храма Кирилл. Пили горячительное, ели вкусное, обсуждали всякое. Засидевшись до поздней ночи, уже порядком пьяные товарищи решили немного проветрить голову на свежем воздухе. Как нельзя кстати к территории храма прилегает пруд, туда хмельные мужчины и направились.

В какой-то момент один из товарищей, служитель храма Кирилл, потерял нить разговора и отстранился от кампании. Мужчина решил искупаться, однако раздеваться он не стал, а сиганул с мостика в воду прямо в одежде. Обеспокоенные товарищи стали окрикивать пловца, однако бестолку - мужчина не отвечал, а после и вовсе скрылся с поверхности озера. Бросаться в озеро на помощь Кириллу товарищи не стали, по всей видимости, опасаясь спьяну не справиться, и побежали звонить в полицию.

«Ночью в полицию поступил звонок из храма в деревне Говорово. На место сразу же была направлена группа спасателей, которые обследовали поверхность озера и не обнаружили никаких следов пропавшего Кирилла П*. Только утром, при свете солнца, спасатели смогли отыскать тело утонувшего мужчины. Известно, что погибший Кирилл уроженец республики Молдова, жил и работал в храме более 3 месяцев, выполнял подсобную работу», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

* - имена изменены.

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