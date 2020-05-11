Мошенники украли деньги с карты больного коронавирусом мужчины

Все случилось в Москве с пациентом «Центра комплексной реабилитации инвалидов Бутово». 55-летний Сергей П. (имя изменено - прим. ред.) находится там на лечении от Covid-19 и лежит в специальном изолированном боксе. Однако даже туда смогла просочиться ловкая рука мошенников - неизвестные украли с карточки Сергея 45 тысяч рублей.

«В полицию по телефону обратился 55-летний житель Москвы Сергей П. Мужчина сообщил, что проходит лечение от коронавирусной инфекции и не может в настоящий момент подать письменное заявление в отделе полиции. Сергей объяснил, что стал жертвой мошенников - неизвестные украли у него с карты деньги к существованию - 45 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает воров, ограбивших находящегося на лечении от коронавируса мужчину.