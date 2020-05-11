В московском СOVID-центре нашли стопроцентный метод лечения коронавируса у тяжелых пациентов

На вопросы «Комсомолки» ответил Владимир Баклаушев, доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ).

- Владимир Павлович, когда ваш федеральный центр стал принимать пациентов с коронавирусом?

- С 6 апреля нас перепрофилировали для лечения пациентов с коронаввирусом. По сравнению с другими крупными московскими COVID-центрами, такими как больница №15, №52 и НИИ Склифосовского, мы открылись позднее. Но, тем не менее, по коечным мощностям мы входим в пятерку крупнейших больниц столицы, где проходят лечение от COVID-19. У нас порядка 400 коек в стационаре и 40 в реанимации. С момента открытия все места были заполнены в течение двух-трех дней. Как это было? Открывается этаж на 100 коек – в течение пары часов приезжает сотня скорых, этаж заполнен. Мы закрываемся, потому что нет свободных мест в реанимации. С того дня и началась эта война за жизни, которая продолжается уже больше месяца.

- Наверняка уже есть пациенты, которым удалось победить вирус?

- Конечно! Среди тех, кто лечился у нас, их уже более семисот.

Владимир Баклаушев, доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по научной работе и медицинским технологиям Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ).Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

КОГДА ПАЦИЕНТ ТОЛЬКО НА ПУТИ В РЕАНИМАЦИЮ, ПЛАЗМА ДАЕТ 100% РЕЗУЛЬТАТ!

- Несмотря на успешный опыт, количество российских COVID-центров, где для лечения используют плазму с антителами, можно пересчитать по пальцам одной руки. Вы одни из немногих. Почему все-таки решились?

- Среди федеральных центров мы на сегодняшний день единственные, кто использует переливание плазмы с антителами к коронавирусу. Первопроходцами в Москве с 1 апреля стали НИИ Склифосовского и городская больница №52. Как и наши коллеги, мы отчаянно пытаемся найти метод, который поможет победить вирус. На сегодняшний день эффективного лекарства от коронавируса нет. Это горькая, но правда. У нас клинические испытания переливания плазмы с антителами к коронавирусу стартовали с 28 апреля. За это время терапию плазмой получили более 20 человек с тяжелым и крайне тяжелым течением заболевания, что позволяет сделать некие предварительные выводы.

Похоже, что эта технология работает. Большинство из пролеченных плазмой пациентов идут на поправку и уже в ближайшее время мы ждем первые выписки. Вместе с тем, стало очевидно, что само по себе переливание плазмы не панацея. Например, если сделать процедуру пациенту, который уже более двух суток находится «на трубе» (подключен к аппарату ИВЛ - Ред.) и у которого повреждено более 80% лёгочной ткани, то практически никакого эффекта не будет. Для этого метода уже слишком поздно. А вот на стадии, когда пациент только на пути в реанимацию, метод дает почти 100% результат.

С чем это можно сравнить? Когда мы лечим бактериальную пневмонию и даем правильный антибиотик, то видим улучшение состояния уже через несколько часов. Точно так же работает вовремя введенная плазма с антителами. Антитела, распространяясь по организму, связывают вирус и запускают механизмы его элиминации до того, как он сделает своё «чёрное» дело.

Настоящим донорам деньги не важны!Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

- Метод переливания плазмы с антителами сложно назвать новым. Его ведь еще в СССР применяли для лечения пневмоний, к примеру. А кому первому пришла в голову идея лечить COVID-19 таким способом?

- Этот коронавирус ведь далеко не первый, с которым столкнулось человечество. Эпидемия атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV, накрыла Китай, Гонконг, Сингапур и некоторые другие страны юго-восточной Азии в 2002-2003 году. Тогда летальность была очень высока – около 10%. Уже тогда начали использовать переливание плазмы с антителами для спасения пациентов с тяжелым течением болезни. Еще раньше во времена СССР введение иммунной сыворотки использовали для лечения таких смертельных болезней, как дифтерия, столбняк и бешенство.

Что касается первых случаев лечения плазмой с антителами новой коронавирусной инфекции COVID-19, то тут первопроходцами стали китайские медики из первой городской больницы Уханя. Медицинское сообщество тогда впервые столкнулось с вирусом, победить который не может ни одно из известных лекарств. Тогда и было решено применить переливание плазмы с антителами к коронавирусу.

Запуская наше клиническое исследование, мы изучили опыт коллег из Китая, Италии, США и других зарубежных стран. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 60 клинических исследований антиковидной плазмы. И уже сейчас понятно, что до создания вакцины и генноинженерных вирус-нейтрализующих антител антиковидная плазма – единственный работающий метод этиотропной терапии.

- То есть сегодня каждому пациенту с коронавирусом показано переливание плазмы?

- Это не совсем так. В первые дни после открытия мы принимали пациентов с коронавирусной пневмонией, но без дыхательной недостаточности. Тогда таких ещё госпитализировали, а сейчас уже нет. Но эти пациенты и без переливания антиковидной плазмы справляются с болезнью. Учитывая потенциальную возможность развития тяжелых осложнений при переливании плазмы, таким пациентам этого делать ни в коем случае не следует, поскольку риск от лечения не должен превышать риск от заболевания. А вот всем кандидатам на ИВЛ переливание плазмы просто необходимо. Потому что летальность при переводе на ИВЛ составляет около 80%! Как мы определяем таким пациентов? Как правило, у них в течение нескольких суток наблюдается лихорадка с высокой температурой, которую почти невозможно купировать. Сильная лихорадка и первые проявления дыхательной недостаточности — основные критерии включения пациента в наше клиническое исследование безопасности и эффективности антиковидной плазмы.

Переливание плазмы - одно из возможных средств борьбы с коронавирусомФото: Анастасия ВАРДАНЯН

КОМУ-ТО ВЕЗЕТ, А КОМУ-ТО БИЛЕТ В ОДИН КОНЕЦ

- А мнение самого пациента учитывают? Отказаться можно?

- Информированное согласие пациента – это обязательное условие для любого клинического испытания. Но поверьте, тех, кто отказывается единицы. У нас таких случаев вообще не было. Люди понимают, что этот их шанс выздороветь, практически единственный шанс. Поймите, пандемия COVID-19 это нечто, с чем современное человечество ещё не встречалось. Вот смотрите, идет пятый месяц, а во всем мире до сих пор нет ни одного метода лечения, имеющего доказательную базу. То же самое касается и переливания антиковидной плазмы. И причина тут не в том, что метод не эффективен. В нынешних почти военных условиях медики просто не имеют возможности собирать доказательства. Лечение проходит в условиях реанимации, часто как терапия «последней надежды». И это просто неэтично давать одному пациенту плазму, а другому, например, вводить плацебо, то есть вещество без лечебных свойств. Именно так собираются доказательства любого клинического испытания. Мы по этическим соображениям не даём плацебо пациентам в реанимации.

- В этом методе лечения врачи по факту зависят от доноров. Плазму с антителами нельзя купить, заказать, сделать. На сегодняшний день доноров достаточно?

- Это действительно так. Донорами плазмы могут стать только выздоровевшие от коронавирусной инфекции пациенты в возрасте до 55 лет. Давайте скажем прямо, на сегодняшний день есть дефицит. Чтобы привлечь доноров мне пришлось на некоторое время стать публичным человеком, писать посты в Фейсбуке. Сказать, что у нас мало социально ответственных людей, я не могу. Они есть, люди приходят, люди хотят помочь. Но количество тех, кому нужна плазма в разы превышает число доноров.

У нас была надежда на то, что мы создадим банк плазмы с помощью пациентов, которые вылечились в нашем центре. Но, увы! Буквально вчера, когда закончилось время двухнедельного карантина у первых выписавшихся, обзвонили 20 человек. И что вы думаете, люди отказываются, кто-то уехал, кто-то занят по работе, кто-то просто бросает трубку. Только трое из них согласились стать донорами. Сегодня особенно не хватает плазмы 3 и 4 группы крови. Это страшно, но врачам приходится, как в одном известном произведении братьев Стругацких исполнять роль Бога, выбирать, кому из тяжелых пациентов отдать плазму: Иванову или Петрову. Такого, конечно, быть не должно.

- Даже вознаграждение в размере 5000 рублей не привлекает?

- Во-первых, это так не работает. Людям, которые по-настоящему осознанно хотят помочь, не нужны деньги. Во-вторых, интересная ситуация получается. Выплата в размере 5000, которую установило Правительство Москвы, не распространяется на наш Центр, так как он имеет статус федерального. Несмотря на то, что мы, по сути, сегодня работаем как городской Ковид-центр Москвы. Наши доноры получают только так называемую компенсацию за обед – чуть больше 1000 рублей. Что можно признать, так это отсутствие у русских людей культуры донорства. В Европе и США за это не платят, а от желающих нет отбоя. В нашем центре плазму сдавали француз и американец, так они были шокированы, когда наши медсестры отсчитывали им эту тысячу с копейками. Брать отказывались. Вот такая психология.

Но наших пациентов нельзя обвинять в отсутствии культуры, слишком разные социальные условия. Знаю из соцсетей, что многим людям сейчас не хватает средств просто для того, чтобы кормить детей, поэтому, конечно, дотации от Москвы для наших доноров были бы не лишними. Что я могу сказать тем, кто выздоровел и сегодня может стать донором плазмы? Вам действительно повезло, вы победили этот коварный вирус и сейчас у вас есть шанс помочь тем, кто умирает. Пожалуйста, приходите не будьте равнодушными. Это точно не займет много времени, но будет огромным плюсом к вашей карме.

- В соцсетях ходят слухи, что нашу плазму чуть ли не продают иностранцам. Как можете это прокомментировать?

- Учитывая настроения и мнения некоторых особенно скептически настроенных людей в социальных сетях, обращаясь к потенциальным донорам, я должен сказать, что со своей стороны мы гарантируем, что плазма, которую мы заготавливаем в нашем Центре не поступает на чёрный рынок, не продаётся за валюту за рубеж, не отправляется для лечения олигархов, банкиров, руководителей госкорпораций. Абсолютно все заготовленные нами дозы плазмы направляются прямиком в «красную зону» нашего Ковид-центра для пациентов с тяжелым течением заболевания.

Также хочу, чтобы люди знали, что по нашему негласному соглашению, которое поддержал в том числе и наш генеральный директор, профессор Александр Витальевич Троицкий, в первую очередь плазма применяется для лечения медработников, пострадавших на войне с COVID-19. Тот, кто считает, что это несправедливо – пусть первым бросит в меня камень.

Врачи центра похожи на космонавтов.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

«САМА БОЛЕЗНЬ - ЧТО-ТО ВРОДЕ РУССКОЙ РУЛЕТКИ»

- А может в доноры не идут из-за боязни снизить собственный иммунитет? Есть мнение, что сдача плазмы якобы вредна для донора.

- Эта процедура абсолютно безопасна для донора. Даже если представить себе фантастическую ситуацию, что у выздоровевшего от коронавируса из крови забрать все антитела к коронавирусу, то этот пациент все равно не заболеет COVID-19. Этот вирус уже идентифицирован его иммунной системой. Проще говоря, он попал в некую картотеку и любое его появление активирует клетки памяти, которые запустят сигнал тревоги.

- Одни от вируса умирают, другие болеют так, что нет даже малейших симптомов. Как можно это объяснить?

- Это загадка, которую пока никому в мире не удалось разгадать. Сама болезнь напоминает что-то вроде лотереи или русской рулетки. Примерно 85 процентов инфицированных вытягивают счастливый билет и легко побеждают вирус. Эти счастливчики либо не заболевают пневмонией, либо без особого труда с ней справляются благодаря тому, что в их крови появляется высокий уровень антител к коронавирусу SARS-CoV-2. Оставшиеся 15% заболевших с точностью можно назвать невезучими. У 10 % из них развивается тяжелая пневмония с дыхательной недостаточностью и такие пациенты нуждаются в кислороде и в интенсивной терапии, вплоть до ИВЛ. Выкарабкаться, увы, удается не всем. А оставшиеся 5% вытягивают, как говорят наши реаниматологи: «билет в один конец». У них болезнь протекает по драматичному сценарию: лихорадка в течение нескольких суток, взрывная дизрегуляция иммунной системы, массированное поражение легких, интубация, полиорганная недостаточность.

- Неужели это действительно просто лотерея и нет никакой закономерности? Скажем, мужчинам не везёт чаще, или людям с хроническими заболеваниями?

- Да, мужчинам и коморбидным пациентам (тем у кого есть хронические заболевания - Ред.) не везёт чаще, но это лишь две грани многогранного кристалла. Универсальной закономерности пока выявить не удалось. Но, наверняка, она есть. Первоначально считалось, что сложнее всего вирус переносят люди с гипертонической болезнью, сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями.

Но что мы видим сегодня? В реанимации абсолютно разные пациенты. Довольно много молодых людей, которые раньше разве что простудой болели. Буквально на днях от коронавирусной инфекции умер наш коллега- хирург, с которым многие наши доктора были знакомы и дружны, поэтому для них это и личная трагедия тоже. Ему было всего 43 года, двадцать из которых он простоял у операционного стола. Иногда – по двенадцать часов в день. Поверьте, люди со слабым здоровьем не выдерживают таких нагрузок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/768212" frameborder="0"></iframe> Медикам - аплодисменты!.Мир аплодирует медикам, которые, рискуя своей жизнью, спасают всех нас от пандемии коронавируса. Врачи и медсёстры, спасибо вам за ежедневный подвиг!

ВАЖНО

Кто и как может стать донором плазмы с антителами?

Те пациенты, кто переболел коронавирусом, в случае если выполняется хотя бы одного из двух условий:

1) подтвержденный Ковид при ПЦР исследовании мазка из носоглотки

2) признаки полисегментарной вирусной пневмонии с очагами "матового стекла" на КТ грудной клетки

Как стать донором?

Шаг первый

Позвонить по телефону «горячей линии» Центра ФМБА России (ФНКЦ): +7-499-725-44-40 c 10.00 до 16.00 и записаться на анализ антител к коронавирусу.

Шаг второй

Сдать кровь на анализ. В рамках диагностики кровь будет протестирована, в том числе на все другие инфекции (ВИЧ, гепатит).

Шаг третий

В случае отсутствия инфекций и наличия положительного анализа на антитела к коронавирусу стать донором антиковидной плазмы и спасти чью-то жизнь.

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