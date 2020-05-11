Андрей Воробьев: "Пострадавшие при пожаре хосписа для пожилых людей получат всю необходимую помощь"

Сегодня, 11 мая, губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил в Красногорской больнице №1 пострадавших от пожара в частном хосписе для пожилых людей "Второй дом", а также посетил место происшествия.

Напомним, все случилось в частном доме в элитном коттеджном поселке "Красногорская усадьба" в поселке Опалиха г. о. Красногорска вечером в воскресенье, 10 мая.

По поручению Андрея Воробьева пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

Огонь охватил порядка 30 квадратных метров. В здании находились около 40 сотрудников и постояльцев. Из них 20 человек сами выбрались из горящего дома. Остальных спасли пожарные. К тушению были привлечены почти 100 человек и 30 единиц техники.

По данным подмосковного СК, погибли 9 человек в возрасте от 66 до 90 лет. При этом девять раненых с отравлением угарным газом доставили в больницу.

Ранее губернатор принёс соболезнования родным погибших. Сейчас шестеро пострадавших - в реанимации, еще трое - в отделении терапии. По поручению Андрея Воробьева им будет оказана необходимая помощь.

Сейчас на месте пожара идут следственные действия, возбуждено уголовное дело. Губернатор подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.

Губернатор подчеркнул, что все виновные в трагедии будут наказаны.Фото: предоставлено пресс-службой