2020-05-11T18:20:25+03:00
Звезды

«Ужель та самая Татьяна»: Александр Домогаров живет за городом с танцовщицей

Поклонники заподозрили, что народный артист карантинит со своей давней подругой [видео]
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Александр Домогаров счастлив в самоизоляции. Фото: Кристина БезбородоваАлександр Домогаров счастлив в самоизоляции. Фото: Кристина Безбородова
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Еще недавно друзья Александра Домогарова беспокоились о его здоровье. По недописанным словам в его постах в соцсетях можно было догадаться, что он пьет не только чай, а кое-что покрепче. Режим самоизоляции и вынужденный простой в работе к этом располагает. Перед началом карантина у Домогарова был тяжелый период и ежедневные репетиции Ричарда III в театре им.Моссовета.

После того, как театры закрылись на карантин, он заперся в своем загородном коттедже. И многие заволновались, как он там один. С учетом его слабости к алкоголю, это довольно опасно.

К счастью, Александр живет не один. С ним рядом близкий человек – Татьяна. И любимые собаки породы кане корсо. «Очень преданные существа» - говорит Александр о своих питомцах.

Недавно он выложил видео в Инстаграме – «Таня и Габи», на котором собаку гладит женская рука. Он рассказал, что к нему в гости приехала племянница. Таня делаем ему маску на лицо из голубой глины, которая якобы «убивает микробы на расстоянии 100 метров». Племяшка красит ему ресницы (в шутку, конечно). Александр собирается купить еще одну собаку - серую кане корсо, хотя у него уже есть Габи и Ника. Рекомендует своим поклонникам пересмотреть его концерты и спектакли на YouTube. В общем, все с ним в порядке. Почти семейная идиллия.

Подписчики заметили, как счастлив Домогаров! Только не могут разгадать, кто же такая Татьяна, которая делает ему маски из глины, и к которой ластится Габи. Если собак Домогаров снимает в полный рост и с разных ракурсов, то лицо молодой женщины - обрезает.

По мнению наблюдательных друзей, Таня – это его давняя подруга 34-летняя танцовщица Татьяна Степанова, с которой он познакомился в театр им.Моссовета еще 6 лет назад.

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Домогаров выложил видео в Инстаграме Таня и Габи , на котором собаку гладит женская рука
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ИСТОЧНИК KP.RU

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