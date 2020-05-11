«Это неправда, что на ИВЛ отправляют умирать»: В «Крокус Экспо» открыли госпиталь на 1 тысячу коронавирусных больных

На рецепшене отеля «Аквариум» в Красногорске - длинная очередь молодых людей в масках. Пополнение новых медработников. Медиков, которые работают с коронавирусными больными, теперь ведь размещают в гостиницах поближе к больницам. А «Аквариум» находится в здании центра «Крокус Экспо», в огромных ангарах которого проходят различные выставки. А теперь здесь устраивают временный госпиталь для пациентов с COVID-2019 - на тысячу с лишним мест. Сотни палат и систему новых коммуникаций создали меньше чем за две недели.

920 обычных коек и 120 реанимационных.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В очереди двое совсем молодых ребят, чуть за двадцать. Парень и девушка.

- Мы из Мытищ. Четвертый курс медколледжа. Я медбрат, она - медсестра, - рассказывает мне молодой человек в маске.

- Сами вызвались?

- Сами, конечно. Никто не заставлял. Сказали, что новый большой госпиталь в Красногорске открывается. Это, конечно, и опыт, и деньги какие-то платить будут. Родители? Я своих просто перед фактом поставил. Сказали: ну, раз ты на медика учишься, езжай, сынок, дело благородное.

- Не боишься?

- А чего боятся? Мы же в средствах защиты будем работать, в специальных костюмах. К тому же мы молодые, у нас иммунитет сильный. К тому же не курим оба…

Рядом ждут своей очереди на заселение медики из Химок. Они постарше. Специалисты по компьютерной томографии. Объясняют, что в госпиталь «Крокуса» набирают на ближайшие два месяца, на нынешней работе рабочие места за ними сохранят, просто временный перевод.

- Честно говоря, бесят придурки в соцсетях, которые начинают глупости болтать, что коронавирус - это вымышленная болезнь, не настоящая, - возмущается одна из женщин. - Мы столько снимков легких тяжелобольных коронавирусных пациентов на работе видим! При обычной пневмонии таких черных легких никогда не бывает. Те, кто не верит, надо возить в реанимации инфекционных больниц, пусть посмотрят, сколько там людей!

«ЧТОБЫ РАЗГРУЗИТЬ БОЛЬНИЦЫ»

Масштаб нового госпиталя лучше всего понятен, когда смотришь на него сквозь стекло со второго этажа - это целый «город» палат и боксов, расчерченные перегородками «улицы» с номерами «домов». Справа, вдоль стены, тянутся шесть длинных боксов реанимации. Инженеры проложили дополнительные системы канализациии и вентиляции. Строили на областные деньги, а миллиардер Араз Агаларов, которому принадлежит «Крокус», предоставил помещения, инфраструктуру и гостиницу под врачей.

Койки для больных оборудованы по последнему слову техники.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- У нас 920 обычных коек, оборудованных кислородом, и 120 реанимационных, - рассказывает главврач Красногорской городской больницы №1 (госпиталь станет ее временным филиалом) Константин Соболев. - Будет открыта лаборатория, где будут делать химический анализ крови, отделение компьютерной томографии (сегодня это один из способов диагностирования COVID-2019 и возможность наблюдать за развитием болезни, - Авт.).

По словам Соболева, здесь будут размещать средних и тяжелых больных. Пока в «Крокус» будут везти пациентов, которые сейчас находятся в других больницах - чтобы разгрузить их.

В палатах есть все необходимое для спасения людей.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мы их будем долечивать, - говорит Соболев. - Но при этом мы можем брать и пациентов средней тяжести, потому что у нас есть кислород у каждой койки, и у нас есть реанимация, если состояние пациента ухудшается. Чуть позже, если будет такая необходимость, мы можем принимать напрямую пациентов и со скорой помощи.

ТЕСТОВЫЙ ПЕРИОД Палаты просторные, с телевизорами. Каждая рассчитана на четырех человек. А на каждые две палаты - отдельный туалет и душ. В коридорах-улицах царит оживление, персонал снует туда-сюда. Последние приготовления. 12 мая госпиталь начнет принимать первых пациентов

- Мы готовы на 96 процентов, - говорит главврач. - Осталось в нескольких реанимационных палатах подключить оборудование и еще кое-какие мелкие штрихи завершить.

По словам Константина Соболевава, в первый день госпиталь примет 30-40 пациентов. В дальнейшем число будут увеличивать.

Константин Соболев, главврач Красногорской городской больницы №1 (в центре) на открытии комплекса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Нам нужно в первый день протестировать, чтобы все службы могли скоординировать свою деятельность.

Есть сейчас проблема и с персоналом. Это сейчас везде так. Врачей, среднего и младшего медицинского персонала всюду не хватает. По словам Соболева, во временном госпитале по штатному расписанию должны работать 350 врачей. Пока приняты на работу только 90. Процесс набора идет полным ходом. Пригашают врачей не только из других больниц Подмосковья, но и из других регионов. Люди даже из Сибири приезжают!

- Координировать работу госпиталя будут ведущие специалисты нашей Красногорской горбольницы.

ИВЛ - НЕ ПРИГОВОР?

В Красногорске с самого начала эпидемии работает отдельный инфекционный стационар на 160 коек. Сейчас они забиты под завязку. Примерно каждый десятый пациент попадает в реанимацию. Большинство из тяжелых подключают к искусственной вентиляции легких.

Заведущий отделением реанимации и анестезиологии Дмитрий Куйдин рассказывает, что в больнице имеют хороший опыт по выписке коронавирусных больных, прошедших через ИВЛ.

- Вот эти примеры позитивные - это единичные случаи? - спрашиваю. - Некоторые специалисты озвучивали, что выживает лишь один из 15-20 человек, подключенных к ИВЛ. То есть, если попал на искусственную вентиляцию, это уже приговор и шансы выжить минимальны?

Безопасность комплекса на высоком уровне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Такие цифры - это миф. Многие после ИВЛ действительно излечиваются. У нас немало примеров, когда пациенты с двусторонней тотальной пневмонией, у которых происходит полное поражение легких, через определенный период искусственной вентиляции выздоравливают и мы переводим их обычные отделения.

- Какова их доля от общего числа людей, которых подключали к ИВЛ?

- Так сразу сложно сказать, мы специально не анализировали, - подключается к разговору Константин Соболев и объясняет: - У нас много случаев, когда человек попадает в реанимацию, сначала он находится на масочном режиме подачи кислорода, если возникает осложнение, его переводят непосредственно на аппарат искусственной вентиляции легких. Если становится лучше - возвращают к масочному режиму. Так может быть несколько раз. Случаи, когда пациенты после ИВЛ возвращаются в обычные палаты, не единичны. У нас много таких пациентов.

Оба специалиста рассказывают, что изначально медики ожидали вал тяжелых больных пожилого возраста. Но сейчас большинство попадающих в реанимацию - люди средних лет.

- Видимо, пожилые лучше соблюдают изоляцию, а более молодые относятся к мерам предосторожности наплевательски…

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