Ватикан знал о холокосте, но не верил евреям

НЕУДОБНЫЕ ВОПРОСЫ

Детективная история вокруг архивов Пия XII разворачивается уже более 50 лет. После войны возникло слишком много вопросов к его понтификату. Почему Папа молчал о массовых зверствах нацистов? Почему никак не противодействовал немецкой оккупации Италии? Какова роль Ватикана в спасении нацистских преступников? Как церковь допустила депортацию тысяч римских евреев в Аушвиц? ПОИСК ДОКУМЕНТОВ

Впервые ответы на неудобные вопросы Ватикан решил дать еще в 1965 году. Но ученых со стороны к опасным документам периода правления Пия XII не допустили. Работу вела специальная группа историков-иезуитов, которые только в 1981 году смогли составить объемный труд в 11 томов, вывод которого однозначен - глава католической церкви помог миллионам жертв гитлеровцев во время Второй Мировой войны. Молчал же он, чтобы не навлечь на себя гнев нацистов, что могло помешать тайным операциям по спасению евреев.

Но долгая работа над архивом и некоторые нестыковки вызвали довольно скептическое отношение к труду иезуитов у профессионалов. Потому, когда еще год назад Папа Франциск пообещал открыть новые документы, касающиеся понтификата Пия XII, многие историки ждали этого момента с нетерпением. 2 марта этого года они наконец-то смогли получить доступ к архивам. Но всего лишь на 5 дней. Из-за коронавируса доступ к ранее секретным бумагам был вновь закрыт. "ОПЕРАЦИЯ ВОЛЬФ"

К архивам Ватикана просто так получить доступ не получится. Особенно когда дело касается такой темы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Такое название могла бы иметь какая-нибудь секретная миссия нацистов, но в нашем случае такой броский заголовок в прессе получили исследования немецкого католического священника и профессора Университета Мюнстера Хуберта Вольфа. За те пять дней, что были открыты архивы, он успел найти убедительные подтверждения теории и о том, что Ватикан знал о преступлениях нацистов, но игнорировал их. ЗАПРОС АМЕРИКАНЦЕВ

27 сентября 1942 года личный представитель Рузвельта при Святом престоле направил в Госсекретариат Ватикана документ с просьбой подтвердить имеющиеся у американцев сведения о массовых убийствах евреев в варшавском гетто и Львове. Впоследствии дипломаты США направили еще несколько документов с новыми подробностями нацистских преступлений. Американцы рассчитывали, что Святой престол "предпримет усилия для влияния на общественное мнение и сможет мобилизовать цивилизованный мир, чтобы прекратить массовые убийства".

Из отметок на документах ясно - понтифик их читал. Но в ответ американским дипломатам ватиканские сановники утверждали, что у них "нет информации, которая бы детально подтверждала эту ужасную новость". А 10 октября 1942 года уже сам Папа направил письмо руководству США в котором указал, что “в Ватикане слышали о жестком обращении с евреями, но не могут дать оценку точности этих сведений". Хотя, по данным Вольфа и многих других исследователей, у Католической церкви были многочленные свидетельства о массовых убийствах евреев в Польше и на Украине. ИМ НЕЛЬЗЯ ВЕРИТЬ

Почему Пий XII проявил такое безразличие к судьбе евреев? Вольф приводит интересную докладную записку сотрудника Госсекретариата Ватикана Анджело Делль Аква, в которой он убеждает понтифика не верить поступающей информации, ведь "евреи часто преувеличивают, а украинские католики не являются примером честности". Ватиканский чиновник был уверен, что американцы пытались вести политическую игру, рассчитывая заключить соглашение со Святым престолом, используя "еврейский вопрос". А это ставило под угрозу церковь, поэтому было признано достаточным ограничиться "отдельными действиями священников по примеру выраженного французскими епископами протеста по поводу депортации евреев".

Встреча Гитлера и посла Ватикана. Дата съемки не известна.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

И никогда за время своего понтификата Пий XII не выступал открыто с осуждением холокоста и нацистских преступлений. Даже когда 17 декабря 1942 года СССР, США и Великобритания приняли декларацию с осуждением преступлений против евреев, Ватикан не решился ее подписать. А в своем рождественском послании Пий XII лишь упомянул, что "тысячи человек были убиты из-за своей национальности или своего прошлого", не акцентировав внимание ни на евреях, ни на преступлениях нацистов. ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ПАПА

Стоит отметить, что документ, найденый Вольфом, не содержался в подборке, представленной иезуитами десятки лет назад. Да и в уже опубликованных документах не мало изъятий и правок. Это легко понять, ведь тогда исследователям было поставлено конкретное задание - оправдать понтифика за молчание о холокосте. Поэтому у историков возникают вполне резонные вопросы - что еще скрывает Ватикан о своей деятельности во времена Второй Мировой войны, и какие тайны покоятся в его архивах.

Эудженио Пачелли, ставший папой Пием XII в 1939 году, - одна из самых противоречивых фигур в истории католической церкви. Из-за засекреченных архивов вокруг него создано множество мифов, противоречащих друг другу. Кто-то уверен, что он тайно помогал евреям избежать кары нацистов. Другие утверждают, что он заключал секретные пакты с Гитлером ради борьбы с "еврейским большевизмом". Ряд историков считают, что Пий XII не любил нацистов, называл сторонников Гитлера плебеями, но из-за своих антикоммунистических взглядов не сделал ничего, чтобы предотвратить мировую войну. ФАВОРИТ НАЦИСТОВ И ФАШИСТОВ

Нет единства в исторической среде и относительно того, какие силы стояли за кардиналом Эудженио Пачелли и кто привел его на трон римского епископа. Очень долго бытовало мнение, что итальянский фашистский режим вместе с союзными нацистами, пытались противодействовать ему на выборах понтифика. Но документы опровергают это утверждение. Наоборот, переписка министров иностранных дел Италии Галеаццо Чиано и нацисткой Германии Йоахима Риббентропа доказывает, что обе страны во время конклава пытались повлиять на кардиналов, чтобы они голосовали именно за будущего Пия XII.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Берия - Сталину в 1945-м: Запад собирается снова вооружить части вермахта и двинуть их на СССР

Вячеслав Никонов завершил публикацию своей интернет-эпопеи "28 мгновений весны 1945-го” (подробности)

Красная армия против вермахта: кто лучше воевал — русские или немцы

Почему германские асы сбивали по 200-300 самолетов, а Покрышкин с Кожедубом — только по 60? Но в итоге победил СССР, а не Третий рейх... (подробности)