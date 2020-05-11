Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его имени теперь переназовут?

КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАРАНТИНА ЗДЕСЬ ИДЕТ ЗА ТРИ

- Мы еще посмотрим, как ослабление карантина подействует на заболеваемость, а о работе общественного транспорта не может быть и речи, - «успокоил» киевлян главный санитарный врач Ляшко, - объявляя о долгожданных послаблениях с 12 мая.

Действительно послабление стартует: открываются парикмахерские, салоны красоты, комплексы бытового обслуживания, не продуктовые магазины и рынки, нотариальное конторы... А вот большие торговые и развлекательные центры пока будут закрыты. Киевлянам разрешат пробежки, прогулки в парках. А ведь еще недавно, мэры некоторых городов Украины даже могилы рыли чуть ли не наперегонки и пугали Италией.

Встретила знакомую в магазине, Александру Ивановну, медсестру физиотерапевтического кабинета. Полтора месяца назад её и еще 200 сотрудников поликлиники, специалистов пенсионного возраста сократили, заставив написать заявления по собственному желанию. Никаких пособий не заплатили, не дали никаких денег и компенсаций за летние отпуска. Почти половина врачей двинула в частные клиники или рекламируют свои услуги через Интернет, ходят по домам. Бывший медик рассказала, что туберкулезный диспансер полностью закрыт, а больных с открытой формой отпустили по домам. Инфекционисты получили подачку в 200 гривен (550 рублей, - ред), вместо обещанной надбавки в 200%. Многие больницы города заражены, а кроме того сокращают и практически закрывают Киевскую психиатрическую больницу имени Павлова. Даже в самые тяжелые времена эта больница, где лежал и лечился великий художник Михаил Врубель не закрывалась. Разве, что в 1941-м, когда немцы расстреляли психических больных в Бабьем Яре. Но с медицинской реформой тут похоже смирились, как и привыкли к тому, что в Киеве нет метро.

МЕТРО — В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ

По плану выхода из карантина, метро запустят в последнюю очередь. Киев при этом парализован пробками. Люди отремонтировали старые драндулеты, мопеды, лишь бы хоть как-то и куда-то можно было добраться. На велосипедах, коих все больше день ото дня, здесь ездят к родным, проведать и просто по делам. В украинской столице продолжается велобум.

Все долгие дни ограничений для киевлян было также чуть ли не радостью получить бургер в «Макк-драйв». Но теперь уже легитимно открываются уличные кофейни и кафе- веранды, да и погода располагает посидеть на улице, чтобы выпить кофе и под цветущими каштанами. Однако множество ресторанов уже не откроется никогда, а сами рестораторы подсчитывают убытки, как и владельцы фитнес- клубов. Частный бизнес стонет: в Киеве разорился уже каждый пятый предприниматель.

На днях пришлось по необходимости выбраться в центр города на такси. Таксист рассказал, что всего лишь подрабатывает, потому что работал менеджером по продажам канцтоваров на огромном складе, откуда его уволили без всякого пособия.

- Что будет теперь со складом?

- А какое мне дело? Таксистов сейчас не хватает. Многие уволились, особенно - с Западной Украины, - рассказывает водитель.

- Почему?

- А они заразиться боятся сильно. У кого деньги есть, те предпочитают пересидеть карантин, а у меня такой возможности нет: жена с ребенком трёх лет в съёмной однушке. Садики закрыты. Каждый день у нас идет за три.

- А аренду квартиры не снизили?

- Нет. Но только мы хозяйке стали частям платить. Она молодец, с пониманием относится, - ответил молодой парень.

Мы приехали.

У кого деньги есть, те предпочитают пересидеть карантин, а у большинства такой возможности нет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Как думаете, долго еще продлится все это?

- Да, блин, это навсегда, - мрачно пошутил таксист на прощание.

Но осторожный оптимизм в Киеве уже есть, а надежда забрезжила после празднования 9 мая - особенно.

9 МАЯ — УЖЕ БЕЗ МАКА

По местному каналу неожиданно прошел сюжет - разоблачение дивизии СС "Галичина". Украинцам показали, как немецкий генерал Отто Вехтер принимал украинцев в свою дивизию. На подобную хронику было табу все 6 лет после Майдана. В передаче шел разговор и об историческом психозе последних лет. Такое было невозможно еще год назад. Причем в телестудии, где все переходили на русский язык, открыто говорили, что Шухевич и Бандера - проводники нацистской идеологии и прислужники нацистов. А у нас в каждом селе - улица Бандеры или памятник уже стоит... А в Киеве – так вообще – целый проспект...

В тоже время на 9 мая в только в нашем спальном районе Киева памятник солдату, фронтовику, военному водителю, сидящему на импровизированном "Виллисе" (американской машинке военного времени) буквально усыпали цветами. Горы сирени, венки из гвоздик, корзинки тюльпанов украсили монумент, куда приводили и детей.

9 мая в 5 часов 20 минут утра (!) президент Зеленский возлагал цветы у мемориала Неизвестному солдату. Возможно, что график этого дня главы государства был сложным. Но вот что интересно: красного мака (европейский символ), который президент Украины нацепил накануне, 8 мая, на лацкане пиджака уже не было. Украинцы живут в этом дуализме давно. 6 лет здесь пытаются определиться со статусом то ли жертвы, то ли все- таки наследников победителей.

Да и само поздравление Зеленского прозвучало странно. Как в принципе можно поставить с один ряд украинскую националистку Олену Телигу, антисемитку, сдававшую евреев, и еврейку-подпольщицу Таню Маркус?

Зеленский возложил цветы к мемориалу. Фото:president.gov.ua

6 лет предательства русскоязычного населения Украины, 6 лет открытого глумления над русской культурой, циничного вранья, запретов, переписывания истории, «перепрошивки» памяти и попыток взломать генетический код, как выяснилось не дали ничего. Украина отметила День Победы как никогда, с утроенной силой, словно люди вырвались из запертого и душного подвала. 9 мая на Украине - это день самого высокого катарсиса, очищения душ и мощного покаяния перед своими родными, отдавшими ради нас свои жизни и отмечать его здесь будут всегда. И никакие запреты, карантины не смогут этому помешать.

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Киев ушел в он-лайн подполье

Киевляне на карантине стали больше читать, собираться, чтобы поиграть в преферанс, покер, шахматы. Наиболее продвинутые ведут он-лайн мастер- классы по фитнесу, дают уроки рисования. Семинары, вебинары, конференции набирают небывалые обороты. Не прошло и месяца, как закрытые концертные залы и театры стали давать он-лайн концерты и даже показывать спектакли. (подробности)