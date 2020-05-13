2020-05-13T01:35:12+03:00
Общество

Учебный год закончится досрочно

Региональные власти сами решают, когда детям уходить на каникулы
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- Не будем терять времени даром - лучше подготовимcя к ЕГЭ и ОГЭ!- Не будем терять времени даром - лучше подготовимcя к ЕГЭ и ОГЭ!Фото: Shutterstock
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Министерство просвещения России рекомендовало школам завершить учебный год в период с 15 мая до 5 июня. Но окончательное решение оставлено за регионами. Оно зависит в том числе от заболеваемости коронавирусом. И некоторые регионы решение уже приняли.

Например, Хабаровский край отправил детей отдыхать раньше всех. Здесь учащиеся 1 - 3-х классов ушли на каникулы еще 13 апреля. С 30 апреля не учатся школьники младших и средних классов Ульяновской области. Ученики 1 - 3-х классов Карелии и большая часть учащихся Санкт- Петербурга - с 1 мая.

Но это не значит, что дети бездельничают: для них местные телеканалы проводят образовательные видеоуроки.

В Москве и Московской области 15 мая школьникам должны выставить итоговые оценки за учебный год. С 12 по 15 мая уроки проходят по расписанию, а с 18 мая столичные школьники перейдут в режим свободного посещения онлайн-занятий. Уроки, как объяснили в Департаменте образования, будут проходить в виде онлайн-консультаций - по желанию родителей учащихся.

А как же экзамены?

Министерство просвещения ведет совместную работу с экспертным сообществом и будет принимать решения, исходя прежде всего из необходимых мер по защите здоровья населения.

«Мы исходим из того, что зачисление в высшие учебные заведения не может пройти без результатов единого государственного экзамена. Это не прихоть Министерства просвещения, а большой набор возможностей, которые открывает перед выпускниками существующий на сегодня порядок зачисления в вузы. Я не исключаю перенос срока единого государственного экзамена на более позднее время. Потому что, как я уже сказал, во главу угла мы должны ставить здоровье наших школьников. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенно», - отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

А пока школьникам лучше уделить больше внимания подготовке. Тем более что специально для этого Минпросвещения уже запустило серию видеоуроков по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по разным предметам, которые доступны на сайте «Моя школа в online» и на федеральных телеканалах.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для родителей работают круглосуточные горячие линии

Министерство просвещения запустило горячие линии по вопросам работы в формате дистанционного обучения.

На связи лучшие педагоги, методисты и сотрудники федеральных профильных институтов. Для учителей и родителей круглосуточно работает горячая линия на базе Центра реализации государственной образовательной политики и информационных технологий.

Телефон:

+7 (800) 200-91-85

В Межрегиональном институте повышения квалификации специалистов профессионального образования работает круглосуточная горячая линия по вопросам среднего профессионального образования для поддержки образовательных организаций, учащихся и их родителей.

Телефоны:

+7 (977) 978-29-69

+7 (977) 978-30-31

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья:

+7 (985) 457-67-15

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