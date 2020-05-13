Иногда детям очень полезно поскучать

- Людмила Владимировна, в новых условиях родители, по сути, стали директорами школ для своих детей. Как эта новая роль меняет взаимоотношение пап-мам и ребят?

- Есть так называемые престижные и успешные школы, где учителя на собраниях еще до первого класса говорят родителям: учиться идете вы, уроки будете делать с ребенком вы и, если вам это не подходит, наша школа не для вас. Потом усилия родителей на разных аттестациях и проверках выдаются за результаты школы.

Вообще-то перевод обучения в дистанционный формат - это огромная работа, концептуально очень емкая. Это сложно. Нынешняя ситуация показала, как много держится на присутствии рядом учителя и ученика, на аналоговом общении.

А родитель может быть в лучшем случае тьютором (наставником). В худшем - этаким гувернером с линейкой, которой лупят, если плохо работаешь. И та и другая роль - не очень родительская. И они на самом деле плохо отражаются на отношениях. И плохо сказываются на процессе обучения.

Опытные репетиторы знают, что они ни в коем случае не должны объяснять ничего своему ребенку. Они могут быть бесконечно терпеливы и изобретательны в том, чтобы объяснять что-то чужому ребенку, который не понимает, не может учиться, не хочет. Но когда речь идет про своего, то возникают раздражение, гнев и хочется вообще его треснуть, чтобы он понял. Как ты можешь не понимать?! Ты же мой ребенок, ты мое продолжение!

«Бочком, бочком это все пройти»

- Но все-таки ребенка надо контролировать, когда он выполняет задания на удаленке?

- Вообще в экстремальной ситуации, мне кажется, надо быть максимально терпимыми друг к другу и не качать права, не требовать чего-то. Как-то так бочком, бочком это все пройти.

Многие зарубежные страны раньше закончили учебный год. В экстремальной ситуации надо детей чем-то развлечь и занять на время, чтобы родители тоже могли работать… Поэтому самое разумное, мне кажется, смотреть с ними какие-то интересные фильмы на канале «Дискавери», на других развивающих каналах. А потом обсуждать. Предложить детям: напиши три интересные мысли, которые ты вынес из этого фильма. Иногда это было бы на порядок полезнее всех тех заданий, которые они сейчас делают.

- То есть стоит тратить учебное время на кино и виртуальные походы по музеям?

- Надо помнить, это четвертая четверть, в которой все равно ничему новому особо не учат. А то, чему научат, дети все равно забудут за лето.

Выбирай: жертва ты или нет

- Скорее всего, летние детские лагеря в этом году полноценно работать не будут. Так что родителям придется и дальше довольно тесно общаться с детьми.

- Прежде всего в любой ситуации, в которой ты вынужденно оказываешься, у тебя есть выбор - чувствовать себя жертвой или чувствовать себя человеком, который сохраняет свои цели, желания. Мне кажется, это главный вопрос, на который приходится в этой ситуации отвечать.

Самое грустное, что может произойти и с родителями, - провалиться в жертву: ой, какой кошмар, мы не умеем, мы не хотим, ужас…

Таким образом ребенок, который и так в стрессе от всего происходящего, получает рядом с собой взрослого, который тоже в стрессе. А в стрессе ребенок всегда ведет себя хуже, учится хуже, соображает хуже, развивается хуже. Особенно когда видит, что взрослый рядом с ним потерял присутствие духа.

ВАЖНО!

Оценки - не главное

- Школам нужно заканчивать учебный год. Виртуальные походы - дело хорошее. Но нужно все-таки как-то оценивать успеваемость.

- Мне кажется, сейчас оценки настолько не важный вопрос по сравнению с контекстом всего остального. Сейчас главная задача - это оптимизировать все по такому критерию, как сохранение всеобщего физического и психического здоровья. Потому что риски, например, подростковых депрессий сейчас очень вероятны. Они намного существеннее, чем риски что-то не пройти по школьной программе.

Я бы сейчас скорее думала о том, чтобы минимизировать издержки всей этой ситуации для всех - и для детей, и для взрослых. Нужно думать сейчас о том, как поддерживать друг друга.

- Психологию малых групп никто не отменял. Конфликты в замкнутом пространстве в семье неизбежны.

- Это как мы настроимся. Если вы воспринимаете эту ситуацию как то, что мы оказались в одной лодке, мы одна команда, которая вместе проходит экстремальную ситуацию, - это одно. А если вы считаете себя жертвой, а ваших детей - помехой, которая не дает вам покоя, занимает вашу кухню, мешает вам работать, тогда да, нервотрепка неизбежна.

Установка, сам взгляд на происходящее зависят от нас.

Ребенок играет в компьютерную стратегию? Отлично, он развивается в этот момент. Весь день в лего? Замечательно. Более развивающего занятия еще пойди поищи.Фото: Shutterstock

И не надо ворчать на гаджеты

- Но у некоторых нервы не выдерживают.

- Нужно использовать все способы, которые могут помочь адаптироваться к этой ситуации.

Кстати, дети со временем адаптируются к ситуации, и, скорее всего, лучше взрослых. Сейчас, я считаю, очень хороший момент для многих наших детей, когда они наконец могут получить свободное время, чтобы поскучать и в этом состоянии скуки придумать себе какие-то занятия. Потому что наши дети обычно очень заняты, перегружены уроками, развивающими занятиями, какими-то активностями, что у них просто времени нет… Если в это время они получат возможность послоняться, поныть - заняться тем, чем занимались дети в прежние времена, мне кажется, это будет замечательным результатом.

- Поскучать?!

- А не надо считать, что ребенок занят делом, только если он делает уроки. У меня куча вопросов - что делать, если ребенок, вместо того чтобы заниматься, играет с утра до вечера в лего? Да замечательно! Более развивающего занятия еще пойди поищи.

Если он играет в компьютерную стратегию, он развивается в этот момент. Если он болтает с друзьями, он развивается в этот момент. Если он записывает какие-то дурацкие танцы, он развивается в этот момент.

Мы хотим проектную работу в школе? Вот он делает проектную работу. Он заставил дедушку разучить танец, поставил камеры, сделал фон - вот он сделал проект. Нужно на происходящее пошире смотреть.

- Но ведь зачастую бывает так, что он сидит в гаджетах, вместо того чтобы лего собирать.

- А почему, когда он сидит с книгой, это норм, а когда он сидит с гаджетом - не норм?

- Потому что он играет...

- Откуда вы знаете, что он делает?

- Я же вижу.

- Большинство родителей не может отвечать на вопрос, что он делает в гаджете. Он может там играть. В некоторые игры играть - это очень полезно. Он может там общаться с одноклассниками.

Он может смотреть какие-то полезные вещи.

Гаджет - это просто средство, это инструмент. Мне кажется, что, если мы будем менее зашоренно смотреть на то, что детей развивает, нам же самим будет легче.

Есть огромное количество детей, которых в какой-то момент затошнило от гаджетов и мультиков, и они вдруг начали делать что-то другое. Может быть, как раз это то самое, после чего наши дети потеряют интерес к гаджетам, когда все это закончится.

Фото: Shutterstock

КОНКРЕТНО

Как помогали организовывать дистанционное обучение

- В эфире Общественного российского телевидения (ОРТ) запустили получасовые (согласно нормам СанПин) видеоуроки. Их, кстати, составили лучшие преподаватели. А закрепить знания и получить дополнительные сведения по темам можно на портале «Российская электронная школа» (РЭШ).

- В помощь «Российской электронной школе» появилась новая образовательная платформа «Моя школа в online» (сайт cifra.school). Это бесплатный доступ к учебным материалам, урокам с 1-го по 11-й класс и заданиям для самопроверки, которые соответствуют школьной программе и федеральному государственному стандарту. РЭШ ежедневно принимает более 2,5 млн пользователей, cifra.school уже посетили более миллиона учащихся.

- В социальной сети ВКонтакте министр просвещения открыл онлайн-марафон «Домашний час». Он позволяет подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ по всем экзаменационным предметам и с пользой провести время дома. За 23 дня онлайн-марафона 61 трансляцию с участием ведущих экспертов сферы образования, психологов, артистов, режиссеров и лучших педагогов страны посмотрели 6,5 миллиона зрителей.

Людмила Петрановская.Фото: Instagram.com

СПРАВКА «КП»

Людмила ПЕТРАНОВСКАЯ - основатель Института развития семейного устройства. Семейный психолог, пишет книги, ведет вебинары и тренинги для родителей, в том числе занимается вопросом приемных детей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Нужно вернуть предмет «логика» и учить детей осмыслять информацию

- Может показаться, что появление электронных источников информации сделало общение между наставником и учеником ненужным, - говорит директор Центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС Борис Илюхин. - Это совсем не так. У нас масса источников с огромными объемами текстов, видео, картинок, звуков и чего там только нет. Нет главного - объяснения, зачем человеку все это. Знания и навыки XXI века - это не только информация, но и мотивация к ее получению и осмыслению. В этом плане никакие образовательные технологии не заменят общения с учителем, наставником - человеком, который передает не только формальные знания (это действительно теряет вес в современном мире), но и мировоззрение, отношение к жизни, людям. Здесь роль учителя бесценна. В недавнем интервью министр просвещения Сергей Кравцов очень точно это отметил.

Конечно, развивать дистанционное образование необходимо, но полностью от традиционного (в нашем с вами понимании) образования отказаться невозможно. Даже в далеком будущем - лет через 20 - 30.

Главное условие успешности дистанционного образования - мотивация ученика на его получение. При этом, конечно, важны форма, технология. Глупо заставлять читать отсканированный учебник или бесконечно решать появляющиеся на экране примеры - это совсем не дистанционное образование, а профанация обычного. Но если знаешь «зачем» - вынесешь любое «как».

Многие создатели успешных продуктов для «дистанта» активно внедряют короткие видеосюжеты, интерактивные опросы, элементы игровых технологий. Появилась целая отрасль по производству продуктов для дистанционного образования. Создатели используют различные психологические и новые педагогические приемы, 3D и много чего еще. Неизбежно произойдут изменения в педагогике как науке. С учетом цифровизации изменится дидактика - наука о формах, средствах и методах обучения. Но ничто не заменит необходимости думать - обрабатывать, осмысливать полученную информацию.

В этом плане, полагаю, сильно измениться должна будет школа. Она должна будет учить думать не на словах, а на деле. Обилие информации, окружающей нас, возможно, приведет к обсуждению возвращения в школьную программу предмета «логика» - очень важным становится умение выделять недостоверную информацию, соотносить информацию из разных источников, критически ее оценивать и т. д.

По поводу успешности «дистанта». За этот месяц много общался с коллегами, экспертами в области дистанционного образования из разных регионов страны. Общее наблюдение - те, кто хочет учиться, получают удовольствие (нет необходимости сидеть за партой - включил и слушай, при этом лежи, ешь, и никто тебе ничего не скажет). А те, кто не хотел, рассказывают о проблемах подключения к интернету, отсутствии компьютера, шуме и т. д.

Зарубежные примеры говорят о том же. Но, как показала практика, красивая «обложка» не является залогом успеха продукта для «дистанта».

Огромное значение в дистанционном образовании имеет роль семьи. Намного больше, чем в обычном. Как просто сказать - иди в школу, надо учиться! И как сложно, находясь с ребенком дома, не шуметь, поддерживать его в получении знаний, гордиться им, а не отмахиваться от его вопросов. Помогать в поиске источников информации и обеспечивать комфорт его обучения.

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