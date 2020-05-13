Игры нашего детства

Одна из главных проблем для многих родителей: чем занять детей? Понятно, что жизнь во многом облегчают гаджеты. Но невозможно же все время смотреть на экран! Давайте вспомним игры советского детства, которые делали наши выходные и каникулы незабываемыми.

Дома

«Море волнуется»

От трех человек.

Ведущий произносит:

«Море волнуется раз, море волнуется два,

море волнуется три! Морская фигура, замри».

Игроки застывают в позах, связанных с морем (а можно и не с морем, тематику надо оговаривать). Ведущий оживляет по одному игроку, и тот показывает сценку, связанную с загаданным героем. Например, чайку, корабль, рыбу или осьминога. Тот, кто составил самую неудачную фигуру, становится ведущим.

В другом варианте ведущий просто выбирает самую удачную «окаменелость» (можно загадывать конкретную фигуру. Например, «Морская фигура звезды, замри», и тот, кто ее лучше запечатлел, занимает место водящего.

«Испорченный телефон»

От трех человек: взрослых и детей. Чем больше, тем лучше.

Правила: игроки усаживаются рядом друг с другом. Ведущий придумывает слово и сообщает его шепотом на ухо первому участнику игры. Тот передает его по цепочке на ухо следующему. Говорить надо тихо. Последний игрок называет громко то, что дошло до него в итоге.

Если загаданное слово по пути изменяется - выясняем, кто первым исковеркал. Виновник пересаживается в хвост очереди. Если же слово доходит в первоначальном виде, ведущий сам садится в хвост, а первый игрок занимает его место.

«Вы поедете на бал?»

Игра для двоих.

Правила: ведущий говорит считалочку: «Да и нет не говорить, черный с белым не носить. Вы поедете на бал?»

Дальше ведущий задает игроку уточняющие вопросы, пытаясь его запутать: «В чем поедете?», «На чем?», «Какого цвета будет наряд?», «Принц будет в белой рубашке?» и т. д. Задача игрока - ответить на вопросы, не используя слов «да», «нет», «черный», «белый».

Как только игрок оговорился - он становится ведущим.

Съедобное - несъедобное

От двух человек.

Нужен: маленький мяч.

Ведущий бросает мяч каждому по очереди, называя разные предметы. Например, яблоко. Если названное съедобное, то мяч надо поймать. Если ведущий, бросая мяч, говорил несъедобное слово, например, дом, мяч надо игнорировать или отбросить. Кто «съел» несъедобное, выбывает из игры.

На даче

Вышибалы

Нужно: небольшой мяч.

Играют от трех человек. Можно взять маму, папу и ребенка. Или двоих детей и кого-то из взрослых. Игра развивает ловкость и меткость.

Два игрока встают с двух сторон площадки. Остальные - в центре. Ведущие бросают друг другу мяч, стараясь попасть в стоящего (стоящих) в центре. Задача игроков - увернуться от летящего мяча. Тот, в кого попали, выходит из игры. Но, если кто-то из оставшихся игроков поймает мячик, он может спасти выбывшего. Только от земли ловить нельзя!

Когда остается один участник, в него должны бросить столько раз, сколько ему лет. «Выжил», все возвращаются. Выбили - выбирают новых вышибал.

В классики играть почти так же полезно, как заниматься прыжками со своим классом на улице.Фото: Shutterstock

Классики

Нужно: мел (палочка), асфальт (земля) и железная коробка из-под гуталина или крема. Чтобы она лучше передвигалась по схеме, ее наполняли пластилином. Играть можно даже в одиночку!

Правила игры: на асфальте (или на земле) разлиновываем большой квадрат на 9 секторов и вписываем туда цифры от 1 до 9. Один квадрат делаем на выносе, на самом верху схемы.

Задача: на одной ноге пропрыгать все клеточки по порядку и при этом еще гонять по цифрам битку. Для новичков одну из цифр заменяют словом «рай». В этом месте разрешается встать на обе ноги и чуть передохнуть.

Карта сокровищ

Нужно: бумага, карандаши, приз и фантазия.

Можно закопать или спрятать на участке какой-то небольшой подарок: конфеты, шоколадку и т. п. А детям дать карту, по которой они смогут ориентироваться и искать этот клад. Можно разбить поиск на несколько частей, оставляя в загаданных местах записочки. Часть заданий отзеркалить: так, чтобы прочитать наводку можно было только в зеркале.

Вариант игры - разбиться на две команды (если детей двое или четверо). Кто быстрее справится с заданием, тот и победитель.

КСТАТИ

Физкультура - это важно!

- Предмет «физическая культура» обладает широкими возможностями, - говорит Марина Анисимова, заместитель директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методического обеспечения физического воспитания». - Занятия проходили и во время перехода на дистанционное образование благодаря «Российской электронной школе». И на каникулах не стоит забывать о физической активности!

Наш центр (фцомофв.рф) разработал рекомендации, как правильно организовать зарядки, занятия спортом, подготовил различные комплексы упражнений.

Преподаватели Университета Лесгафта тоже призывают нас быть активными, максимально использовать физические упражнения для оздоровления.

«Физическое упражнение - это самый лучший антидепрессант. В ситуации, когда временно ограничены наши с вами возможности посещения спортивных залов, площадок, бассейнов, нет ограничений для занятий физическими упражнениями в домашних условиях.

Ежедневные занятия основной гимнастикой помогут вам сохранять как физическое, так и психическое равновесие.

Видеоролики упражнений для детей и взрослых, в том числе для красивых рук, стройных ног и хорошего настроения, - на http://www.lesgaft.spb.ru.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Устроили флешмоб

Сейчас проходят многочисленные онлайн-акции, чтобы поддержать учителей, родителей и детей. Все-таки соскучились люди по школе и друг по другу.

Например, флешмоб «Не волнуйся, страна, я учусь!» поддержали свыше 10 тысяч школьников. Общее число просмотров - 600 тысяч, репост записи о старте акции сделали 1200 подписчиков. Прошел флешмоб «Помогиучитьсядома».

Сами школьники и родители запустили акции: #Спасибо_Учитель, #ЛюбимыйУчитель, #МыВместе, #СпасибоВамУчителя, #ПедагогиСпасибоЗаДистант, #УчителясНами, #ВыНашиГерои, #Помогиучитьсядома

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