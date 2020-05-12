«Какая красавица!»: Игорь Верник опубликовал голое фото бывшей жены

56-летний актер и телеведущий Игорь Верник был женат дважды: его первый «студенческий» брак с выпускницей факультета иностранных языков распался через четыре года, супруга эмигрировала в Израиль.

- Жалею, что заставил Риту делать аборты, и общий ребёнок у нас так и не родился, - признавался актер в программе «Судьба человека». - Но я тогда был занят только карьерой, об интересах семьи не думал.

Вторую жену Марию Казакову, журналистку и бизнесвумен, Верник встретил в конце девяностых, когда, по его словам, уже отчаялся создать семью. И когда вскоре Мария забеременела, 35-летний актер был на седьмом небе от счастья, хотя в тот момент они ещё не были женаты.

Фото супруги, с которой расстался через 10 лет после появления на свет единственного сына Григория, артист опубликовал на днях в своём Инстаграме. В кадре Мария позирует на последнем месяце беременности с оголенной грудью и животом, за который ее обнимает счастливый будущий отец.

- Нашёл фото, которое было сделано за месяц до рождения сына, - лаконично подписал Верник.

ivernik Нашёл фото, которое было сделано за месяц до рождения сына

Этот кадр собрал почти 10 тысяч лайков, восхитив подписчиков: «Какая красивая женщина!», «Сын - мамина копия!», «Прекрасная пара». Однако, многие посчитали, что этот снимок Верник приурочил к Дню матери, и выразили недоумение, ведь в России его отмечают в ноябре. Между тем, 10 мая в нескольких странах мира отмечался международный День матери, и многие русскоговорящие звёзды в этот день публиковали фото своих детей родителей.

Тем временем, Григорий Верник, которому в ноябре исполнится 21 год, пошёл по стопам отца. Парень учится во МХАТе, играет в театре и уже появлялся в эпизодических ролях в сериалах «Домашний арест» и «Год культуры». А Мария после расставания с телеведущим вышла замуж во второй раз и родила дочь Веронику.

ivernik Сын отыграл спектакль Ромео и Джульетта Шекспира, отец - Бег Булгакова, а встретились и съели одно и то же

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