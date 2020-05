Один сплошной синяк: появились фото увечий рухнувшего с декораций Сергея Лазарева

Дважды участник "Евровидения" Сергей Лазарев, который выступал на конкурсе в 2016 и 2019 годах, вспомнил самый страшный момент смотра. Четыре года назад, когда певец репетировал в Стокгольме номер на песню "You Are The Only One", он упал с трехметровой хитро устроенной декорации.

Секрет технического устройства номера Лазарева, в разработке которого отметился также Филипп Киркоров, авторы не раскрывают до сих пор. Но эффектное шоу, в котором певец поднимался по стене с выдвигающимися из нее ступенями, зрители приняли на ура, отдав российскому участнику первое место (правда, жюри оказалось не столь щедрым, и в итоге Лазарев стал третьим). Чтобы в финале все прошло идеально, Лазареву пришлось побороть страх, ведь за несколько дней до выступления он упал с трехметровой декорации, поскользнувшись на одной из ступеней.

lazarevsergey Телефон выдал мне воспоминание - Евровидение 2016

- Телефон выдал мне воспоминание четырехлетней давности - "Евровидение 2016". Это последствия моего падения с декорации на репетиции во время номера накануне первого полуфинала - сейчас уже можно выложить, - написал Сергей, опубликовав в Инстаграме снимки изувеченной ноги, которая представляла собой один сплошной синяк. - Кстати, с тех пор вплоть до финала мне каждую ночь снился сон, что я падаю с декорации во время конкурса. Слава Богу, ничего подобного не случилось, а выступление принесло нам победу в зрительском голосовании и вошло в историю "Евровидения" как одно из самых запоминающихся и загадочных. Многие до сих пор многие не понимают, как я шел по стене...

Тем не менее, спустя три года, несмотря на падение и несправедливые оценки жюри, Лазарев вновь попытался штурмовать евросмотр в надежде на победу.

- Я понимаю, что "возвращенцев" на этом конкурсе не очень любят. Многие артисты во второй заход имели результат ниже, а иногда не проходили даже национальный отбор, как это было с победительницей евросмотра, шведкой Лорин. Но я знаю: если бы не принял предложение канала «Россия», то в мае смотрел бы конкурс по телевидению и жрал бы себя, что не воспользовался шансом в себе что-то воспитать. Может быть, я пожалею о принятом решении. Но я рискнул, сказал "да", и пустился в это путешествие вновь, - признавался певец "Комсомолке" в прошлом году перед конкурсом, на котором вновь занял третье место.

