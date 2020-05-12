2020-05-12T12:24:07+03:00
Общество

Мама Миллы Йовович поблагодарила «Комсомолку» за розыск и публикацию наградных листов

Галина Логинова прислала письмо в нашу редакцию
Алексей ОСИПОВ
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Галина Логинова, мама самой знаменитой голливудской киноактрисы с русскими корнями Миллы Йовович, прислала письмо в нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды». Фото: Артем Геодакян/ТАССГалина Логинова, мама самой знаменитой голливудской киноактрисы с русскими корнями Миллы Йовович, прислала письмо в нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды». Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Галина Логинова, мама самой знаменитой голливудской киноактрисы с русскими корнями Миллы Йовович, прислала письмо в нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды».

В нем она благодарит «Комсомолку» за розыск и публикацию наградных листов своей мамы и Миллиной бабушки Татьяны Поповой.

«Дорогие друзья, - пишет Галина, - спасибо вам за все. Найти и увидеть эти документы – так важно и так волнительно для меня и для Миллы».

Бабушка и дедушка Милы. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бабушка и дедушка Милы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Старшина медицинской службы Татьяна Попова прошла с боями от своего дома в Тульской области до стен Берлина. На момент призыва ей было 16 лет.

В День Победы в своем Инстаграме Милла написала: «Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, моими предками. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда была еще ребенком, и больше ничто не кажется таким сложным».

Милла Йовович Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Милла ЙововичФото: GLOBAL LOOK PRESS

Галина Логинова – советская и американская киноактриса. В ее фильмографии более 20-и работ. В 2010 году она снялась в российской ленте «Выкрутасы», двумя годами позже – в американском фильме «Немая жизнь», сыграв в нем роль легендарной голливудской звезды немого кино Аллы Назимовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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