Мама Миллы Йовович поблагодарила «Комсомолку» за розыск и публикацию наградных листов
Галина Логинова, мама самой знаменитой голливудской киноактрисы с русскими корнями Миллы Йовович, прислала письмо в нью-йоркский корпункт «Комсомольской правды».
В нем она благодарит «Комсомолку» за розыск и публикацию наградных листов своей мамы и Миллиной бабушки Татьяны Поповой.
«Дорогие друзья, - пишет Галина, - спасибо вам за все. Найти и увидеть эти документы – так важно и так волнительно для меня и для Миллы».
Бабушка и дедушка Милы.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Старшина медицинской службы Татьяна Попова прошла с боями от своего дома в Тульской области до стен Берлина. На момент призыва ей было 16 лет.
В День Победы в своем Инстаграме Милла написала: «Вы можете сказать, что я из длинного ряда бойцов, солдат и революционеров, и я очень горжусь своим наследием и удивительными людьми, моими предками. Когда дела идут плохо, я думаю о том, через что прошла моя бабушка, когда была еще ребенком, и больше ничто не кажется таким сложным».
Милла ЙововичФото: GLOBAL LOOK PRESS
Галина Логинова – советская и американская киноактриса. В ее фильмографии более 20-и работ. В 2010 году она снялась в российской ленте «Выкрутасы», двумя годами позже – в американском фильме «Немая жизнь», сыграв в нем роль легендарной голливудской звезды немого кино Аллы Назимовой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Комсомолка" разыскала наградные листы родной бабушки Миллы Йовович
Старшина медицинской службы прошла с боями от своего дома в Тульской области до стен Берлина
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «75 лет Победы: Год памяти и славы»