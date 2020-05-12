Новый закон накажет чиновников за непрямое оскорбление граждан

Два представителя Госдумы и Совета федерации предложили наказывать государевых людей за хамство по отношению к «простым смертным»

Депутат нижней палаты парламента Александр Хинштейн и сенатор Андрей Турчак внесли законопроект об изменениях в Административный кодекс Российской федерации. Единороссы предлагают, чтобы чиновники, занимающие государственную или муниципальную должность, отвечали за свои слова. Которые они часто не задумываясь, бросают в адрес граждан. И речь не только о прямых оскорблениях. Ну например, «ты Иванов (Петров, Сидоров), просто пес смердящий (гнус таежный, клещ рублевский) или дебил неплатежеспособный (не репродуктивный, не коммуникативный)»!

За разъяснениями «КП» обратилась к одному из инициаторов законопроекта. Вот что ответил нам заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.

- Александр, поясните, почему существующих статей недостаточно?

- Наши уточнения в КоАП относятся к случаям такого рода, когда прямого оскорбления вроде бы нет, но человека при том унижают.

- Например?

- Например, когда глава республики предлагает офицеру МЧС подпрыгнуть за ключами для новой машины. Или чиновница на Урале, ответственная за молодежную политику, рассуждает про то, рожать или не рожать. То есть к случаям, когда оскорбление может быть не выражено в очевидно неприличной форме.

- То есть, когда чиновник гражданина не посылает на 3-4 буквы — в дальние дали?..

- Тогда все ясно: использование нецензурной лексики или сравнение с животным. Человеку в лицо говорят « ты свинья». Или прямо оскорбляют его мать — тут все понятно. Но фраза свердловской чиновницы, ставшая мемом «Государство не просило вас рожать», или когда человека назовут уродом — это все до сих пор не подпадало под статью 5.61 КАПа РФ.

- И где грань: «оскорбил — не оскорбил»?

- Русский язык очень богат. И не одной только обсценной лексикой можно нанести душевную травму. Потому мы и предлагаем расширить границы этого. Главная составляющая нашего законопроекта - мы определяем ответственность для лиц при должностях. Считая, что она должна быть повышена. В случаях, подобных ситуации с главою Чувашии Игнатьевым или с «молодежным лидером» Глацких на Урале. Мы для представителей власти предлагаем усиленные меры. В законопроекте они прописаны.

- Какие именно?

- Первое нарушение — штраф от 50 до 100 тысяч рублей. И дисквалификация чиновника до года — он не сможет в течении этого времени занимать посты в госструктурах, на муниципальной службе. Повторное нарушение — штраф от 100 до 150 тысяч и дисквалификация до 2 лет. Захочет работать в частном секторе — пожалуйста.

- Когда законопроект рассмотрят?

- Этим летом. До следующей сессии Госдумы рассчитываем его принять. Общество болезненно воспринимает подобного рода явления. У государства должен быть эффективный рычаг влияния на чиновников.

- Это, скорее, мера по наказанию, или по предупреждению?

- Предполагается, чтобы был эффект сдерживающий, профилактический для чиновников...

- Кто - вы или сенатор Турчак - первым сказали: нужен такой законопроект?

- Мы не звонили друг другу с обсуждением. Это инициатива "Единой России". И занимались мы этим с позиции партийной. Еще в марте, выступая на заседании фракции ЕР, мы сказали, что приступаем к такой работе. Что нам предстоит определиться с поправками — отдельным составом или с внесением поправок в действующий КоАП. После долгих обсуждений и дискуссий с профессиональным сообществом пришли к варианту, который мы сейчас внесли.

- Штрафы для чиновников значительны?

- Считаем, что да. Увеличиваем санкции по всем разделам, которые сегодня существуют. Когда сумма за оскорбление составляет от 1 до 3 тысяч рублей — это слабая мера сдерживания. Это неправильно. Там нет разделения — оскорбления представителя власти или кого угодно. Гражданин РФ кого -то оскорбляет - и получает вот такой, не слишком серьезный штраф. Мы для всех поднимаем санкции. Тем более, есть поручение президента. В рамках его мы и идем. Поручение было дано по итогам заседания Совета по правам человека. Где предлагалось увеличить ответственность за оскорбление чиновниками наших граждан. Штрафы, которые мы предлагаем для чиновников — они в десятки раз выше, чем штрафы для граждан.

- Те, кто раньше оскорбил и отделался порицанием, наказаны уже не будут?

- Ломать правовую конструкцию мы не будем. Все нормы — будь то административка или уголовное право — обратной силы не имеют. Новации охватывают только события после вступления закона в силу. Обращаю внимание, что мы приравниваем оскорбление в интернете к оскорблению в общественных местах. Или с использованием СМИ. Неправильно, когда в общественном месте или в сети звучат такие оскорбления — и остаются безнаказанными.

- Те, кто в сети — они в большинстве своем не средства массовой информации.

- Есть вторая часть статьи 5.61. Оскорбление высказанное публично либо посредством СМИ. Публично — значит на улице, на остановке , когда есть 4 человека. И когда ты пишешь в соцсети или выкладываешь на YouTube-канале что-то, что увидят и прочитают миллион человек, это не считалось публичным оскорблением. А вот оскорбление на остановке в присутствии 4 человек — считалось. Что, конечно, неразумно. Потому мы предлагаем приравнять оскорбление в интернете к оскорблениям в СМИ.

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