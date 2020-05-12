Радио «Комсомольская правда» запустила серию подкастов «Гости из будущего» в рамках проекта "Урок цифры"

Акция направлена на то, чтобы познакомить школьников и их родителей с перспективными профессиями будущего. Подкасты будут выходить в эфир еженедельно с 11 мая.

Первая серия подкастов создана в рамках всероссийской образовательной акции «Урок цифры» и расскажет о профессиях будущего - это специалисты по большим данным - data-инженеры, создатели голосовых помощников, специалисты облачных хранилищ, создатели технологий на базе искусственного интеллекта и эксперты по кибербезопасности. За этими профессиями цифровой отрасли будущее, успех, стабильный доход и возможность работы в высокотехнологичных компаниях.

«Все, что мы делаем сконцентрировано вокруг ключевой аудитории станции в возрасте «40+». Преимущественная её часть – это родители школьников и абитуриентов. И они регулярно задаются вопросами о перспективных профессиях, которые обеспечат их детям насыщенную и безбедную жизнь. Поэтому мы собрали компетентных экспертов, представителей крупнейших отечественных компаний и лидеров рынка современных технологий. В эфире радиостанции они будут рассказывать о самых востребованных компетенциях, которые только-только начали захватывать новые рынки, но уже в ближайшей перспективе станут профессиями, способными обеспечить качественный рывок экономике будущего. Эти программы будут доступны и в формате подкастов, которые мы разместим в группах «Радио «КП» на всех ключевых профильных интернет-площадках», - рассказал генеральный директор «Радио «КП» Роман Карманов.

Приглашенные эксперты:

• Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.Ru Group

• Дарья Сатикова, руководитель академии искусственного интеллекта для школьников совместного проекта Сберабанка и БФ "Вклад в будущее"

• Александр Поволоцкий, академический руководитель программ по информатике и программирования Яндекса

• Илья Летунов, руководитель Mail.Ru Cloud Solutions

• Денис Баринов, руководитель академии Касперского

«Сейчас как никогда важно помогать детям развивать цифровые компетенции. Мы видим, как многие профессии теряют свою актуальность, но приходят новые, и нам важно о них рассказывать. Мы, современные родители, ищем ответы на вопрос, куда отправить учиться своего ребенка, чтобы в будущем их ждал успех и стабильность. Помочь нам в этом может образовательная акция «Урок цифры» и серия подкастов «Гости из будущего», - комментирует Евгений Ковнир, генеральный директор организации «Цифровая экономика».

Первый подкаст на тему «Большие данные» можно услышать с 11 мая. Как и все последующие, он доступен на сайте радио КП radiokp.ru, в разделе радио на сайте KP.RU kp.ru/radio, в мобильном приложении радио «КП», в канале КП в YouTube, в Яндекс.Музыке, Google Podcasts, Apple Podcasts, CastBox и Player FM.

О проекте «Урок цифры»

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект, позволяющий учащимся получить знания от ведущих технологических компаний и развить навыки и компетенции цифровой экономики. «Уроки цифры» адаптированы к дистанционной работе и дают возможность школьникам узнать о важности развития цифровых навыков, проявить себя и познакомиться с основами программирования в доступной и увлекательной форме, а учителям и родителям повысить интерес школьников к информационным технологиям с помощью современных игровых и интерактивных подходов в обучении.

Занятия на тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр для трёх возрастных групп — учащихся младшей, средней и старшей школы. В любое время на сайте урокцифры.рф доступны для прохождения Уроки по персональным помощникам и чат-ботам, сетям и облачным технологиям, большим данным и безопасности в интернете. Урок по теме: «Искусственный интеллект и машинное обучение», запланированный на конец этого учебного года, перенесен на 2020/21 учебный год в связи с пандемией.

Проект «Урок цифры» расширил свою географию в 2019/2020 учебном году - учащиеся из 95 стран прошли тренажеры от ведущих российских компаний цифровой экономики.

Интересные факты:

• «Урок цифры» прошел на всех континентах (кроме, пока что, Антарктиды)

• Ученики из всех стран-участниц ЕАЭС приняли участие в «Уроке цифры» - помимо России, это Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

• В топ-20 стран вошли Франция, Швеция, Таиланд, Япония, Великобритания, Молдавия, США, Германия, Вьетнам и Турция.

• География «Урока цифры» растянулась от Мексики до Японии.

• За два года в России дети, родители и учителя обратились к урокам, доступным на сайте проекта, более 25 млн раз.

Справка

Уроки цифры

Инициаторы «Урока цифры» — Министерство просвещения РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и АНО «Цифровая экономика». Задачами проекта являются развитие у школьников цифровых компетенций и ранняя профориентация: уроки помогают детям сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием. Партнёрами проекта в 2019/20 учебном году выступают компании «Яндекс», «1С» и Mail.ru Group, «Лаборатория Касперского» и благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее». Технологические партнеры — образовательная платформа «Кодвардс» и международная школа программирования «Алгоритмика».

Комсомольская правда

«Комсомольская правда» является сейчас одним из самых бурно развивающихся медиа-холдингов России. Секрет успеха прост - опора как на свои крепкие традиции, так и на самые свежие разработки в системе СМИ.

Единая команда холдинга работает сразу на несколько платформ - ежедневная газета, еженедельник, сайт KP.RU, радио «КП» и соцсети, обеспечивая максимальный охват аудитории, оперативное реагирование во всех регионах, высокий профессионализм и новейшие информационные технологии. Но, конечно, главным залогом качественной работы являются кадры - лучшие специалисты в системе СМИ не только в России, но и в мире.

Ежедневный выпуск газеты «Комсомольская правда» имеет аудиторию почти 2 млн человек, еженедельный - более 3 млн. Суточная аудитория Радио КП - 1,5 млн человек, а посещаемость сайта KP.RU достигает 6 млн уникальных пользователей в сутки. КП-Digital занимает 1 место среди СМИ по посещаемости (98 млн уникальных посетителей за 31 день). «КП» выходит в 85 регионах России и в 47 странах мира и имеет уникальную зарубежную аудиторию - почти 2,5 млн человек. Соцсети, мессенджеры, аудио- и видеохостинги ИД «КП» - это 3,9 млн подписчиков.

Слушайте первый подкаст серии «Гости из будущего» — Специалист по большим данным Mail.ru Group https://www.kp.ru/radio/27129/4215598/