Гости из будущего. Специалист по большим данным с Mail.ru Group
Радио «Комсомольская правда» запустила серию подкастов «Гости из будущего» в рамках проекта «Урок цифры»
Гости из будущего. Специалист по большим данным с Mail.ru Group
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Уважаемые родители! Вы уже знаете, какую профессию посоветовать своему подростку, чтоб в будущем он стал успешным и хорошо обеспеченным?
В серии подкастов «Гости из будущего» мы рассказываем о перспективных профессиях будущего. Сегодня — о специалистах по большим данным Mail.ru Group.
Почему специалист по большим данным?
- работа в таких компаниях, как Mail.ru Group, Яндекс и Сбербанк
- высокие зарплаты и интересные задачи
- растущая потребность рынка в этих специалистах
Обо всех тонкостях профессии рассказывает Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group.
Совет: слушайте этот подкаст вместе с вашим ребенком.