12 Май 2020 2020-05-12T13:47:03+03:00

Aa

Гости из будущего. Специалист по большим данным с Mail.ru Group 00:00 00:00

Уважаемые родители! Вы уже знаете, какую профессию посоветовать своему подростку, чтоб в будущем он стал успешным и хорошо обеспеченным?

В серии подкастов «Гости из будущего» мы рассказываем о перспективных профессиях будущего. Сегодня — о специалистах по большим данным Mail.ru Group.

Почему специалист по большим данным?

- работа в таких компаниях, как Mail.ru Group, Яндекс и Сбербанк

- высокие зарплаты и интересные задачи

- растущая потребность рынка в этих специалистах

Обо всех тонкостях профессии рассказывает Владимир Новоселов, бизнес-архитектор комплексных решений Mail.ru Group.

Совет: слушайте этот подкаст вместе с вашим ребенком.