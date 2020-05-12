2020-05-12T16:20:52+03:00
Общество

86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. Но не подключать задыхающегося нельзя, это убийство

Завотделением Центра сердечно-сосудистой хирургии госпиталя им. Бурденко собрал последние наблюдения о болезни: кто чаще всего попадает в реанимацию и какие симптомы стали "визитной карточкой" вируса
Алексей ФЕДОРОВЗаведующий отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии в ГВКГ им. Бурденко
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Рентгенолог в инфекционном отделении больницы, Приморский край. Фото: Юрий Смитюк/ТАССРентгенолог в инфекционном отделении больницы, Приморский край. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Небольшое ковид-саммари за праздники.

В основном это выжимка информации из наблюдений нашей клиники, обсуждения клинических случаев с коллегами и появившихся за это время новых научных публикаций.

- Всё чётче вырисовывается модель типичного пациента реанимации, на которых приходится 2/3 всех тяжёлых и крайне тяжёлых пациентов. Это мужчина 40 и более лет с лишним весом (масса тела 100 и более кг), нередко с сердечно-сосудистым анамнезом (гипертония, ИБС) и нарушением углеводного обмена. Это не значит, что нет женщин, худых и относительно здоровых молодых, но их явно меньше.

- Всё чаще появляется информация о так называемой «второй волне», но не эпидемии, а болезни. Когда пациент выписывается из клиники относительно стабильным, с разрешающейся пневмонией, а через несколько дней попадает туда повторно, со значительным ухудшением. В чём причина: в вынужденной ранней выписке (очень нужны свободные места) или в коварстве болезни, её волнообразном течении? Это ещё предстоит выяснить.

- Опыт практического применения иммунохимических тестов (на антитела) оставляет двоякое впечатление. С одной стороны - помогает выявить заболевание почти у всех больных с отрицательным ПЦР, но в типичной клинической и КТ-картиной ковида. С другой - знаю несколько случаев, когда медперсонал с выявленными IgG (значит перенесли болезнь ранее и по идее должны иметь иммунитет) вскоре после тестирования заболевали COVID и были госпитализированы с пневмонией. Значит, без количественного определения антител (этим методом уже начали тестировать персонал московских больниц) не обойтись.

Сотрудники с пациентом в палате интенсивной терапии Республиканской клинической больницы, Казань. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сотрудники с пациентом в палате интенсивной терапии Республиканской клинической больницы, Казань. Фото: Егор Алеев/ТАСС

- Потеря обоняния и вкуса является едва ли не самым частым симптомом ковида, можно сказать его визитной карточкой. О нём упоминают более 90 процентов больных. Иногда это является единственным признаком при бессимптомном течении заболевания. Обоняние и вкус пропадают не сразу, а на 3-4 день болезни - скорее всего во время наиболее активного размножения вируса.

- Всё больше учёных воспринимают COVID-19 как системное воспаление сосудов (инфекционный системный васкулит). Отсюда высокая частота тромбозов, значительное увеличение числа выявленных системных васкулитов у детей этой весной и семикратное повышение частоты ишемических инсультов у молодых людей до 40 лет в апреле (американские наблюдения). Влияние SARS-Cov-2 на сосуды и свёртываемость крови продолжают активно изучать. В стационарах рутинно используют антикоагулянты.

- Неутешительная статистика 40-й больницы: 86% пациентов, подключённых к ИВЛ погибли. В целом это полностью подтверждает мировые данные. Сразу предвосхищая вопросы «зачем тогда подключали» - не подключать задыхающегося нельзя, это убийство. Но сегодня реаниматологи всеми мыслимыми и немыслимыми способами пытаются оттянуть перевод на ИВЛ.

- Наконец в открытом доступе появилась статистика общей смертности в Москве за апрель и сравнение с предыдущими апрелями последних 10 лет. Абсолютный рекорд - плюс 2000 смертей. Это дополнительные 20% к средним цифрам десятилетнего периода, и это очень много.

- Если учитывать, что от COVID-19 за апрель в Москве умерло 642 человека, но в статистику идут только случаи, на которые успел придти положительный анализ ПЦР, похоже мы плюс/минус имеем реальную апрельскую цифру погибших от этой инфекции москвичей. Пообщался со знакомым в московской статистике, в подавляющем большинстве этих «лишних» смертей в том или ином виде фигурирует диагноз «вирусная пневмония», то есть это не люди, погибшие «от одиночества и обострения болезней в условиях самоизоляции». Увы, но это ковид.

- Всё больше коллег и знакомых заболевают. Течение болезни «неприятное, но терпимое». Кашель зверский. Госпитализированы процентов 10, многие уже поправляются или поправились. Я воспринимаю это как обнадёживающую информацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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