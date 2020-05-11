Врач рассказал, защищают ли перчатки от заражения коронавирусом

С 12 мая в Москве вводится «масочный режим». Это значит, что маски станут обязательными при посещении общественных мест, таких как магазины, транспорт, людные улицы. Однако носить нужно не только маски, но и перчатки. В тех же ситуациях, что и маски. Если вы в маске, но без перчаток – штраф, если в перчатках, но без маски – штраф. А это, между прочим, если вас поймали на рабочем месте и в магазине - 4 тыс. рублей, в такси и общественном транспорте — 5 тыс. рублей.

Про маски мы уже выучили, что массовое ношение их снижает общее количество вируса SARS-CoV-2 во внешней среде. Мы знаем, что маски защищают окружающих от чихов и кашля потенциально больных людей.

Но могут ли уменьшить риск заражения коронавирусом перчатки, ведь через кожу рук не заразишься, для этого вирус должен попасть на слизистую? Мало того, стоят перчатки недешево, и поди их еще поищи в магазинах. А уж что происходит под ними – под латексом и др. недышащими материалами ладони потеют очень быстро? В конце концов, даже перестраховщики из ВОЗ не признают ношение перчаток защитой от коронавируса. Так зачем они? «КП» спросила эксперта, врача дерматовенеролога Пироговского центра Павла Ворожейкина.

- Мое мнение: перчатки лучше носить, чем не носить. Перчатки снижают риск заражения коронавирусом не только потому, что человек меньше контактирует с потенциально зараженными поверхностями, но и потому, что ношение перчаток повышает самоконтроль. Вы просто начинаете больше обращать внимания на то, к чему прикасается. И уж точно перчатки позволяют лучше контролировать себя, чтобы не прикасаться к лицу, не чесать нос, не трогать рот и глаза. Перчатки всегда имеют другой цвет, не телесный, и, когда мы в них, мы хорошо отдаем себе отчет в том, что нужно следить за тем, дотрагиваемся ли мы до лица, или нет.

Снижает ли ношение перчаток риск попадания вируса на руки? Конечно. Мы дотрагиваемся до обработанных или нет кнопок в лифте и на входе в подъезд в перчатках, до поручней и других потенциально зараженных мест – тоже в перчатках. Другое дело, что перчатки, как и любое средство индивидуальной защиты, требуют правильного ношения. Во-первых, носить их можно даже меньше, чем одноразовую маску (то есть меньше 1,5 часов). При нагревании у всех латексов и у нитрила, которые есть у нас на рынке, поры материалов растягиваются и соответственно увеличивается пропускная способность материала. Получается, что долго носить перчатки нельзя. От работы – до дома, от дома – до магазина и обратно, и потом – обязательно снять. Во-вторых, если перчатки обрабатывать антисептиками, то проницаемость материала также увеличивается. Поэтому нужно перчатки надевать новые при каждом новом случае их использования.

Надо помнить и о том, что под перчатками рука преет. Это плохо. Из-за этого защитные способности кожи уменьшаются, и впоследствии там могут размножиться вредные микроорганизме. В идеале, под защитные латексные перчатки нужно надевать тоненькие хлопковые перчатки, хотя понимаю, что это очень сложно сейчас делать. Поэтому, сняв перчатки, надо руки помыть. Смыть все, что под перчатками накопилось и помыть запястье над перчаткой, если вы ходили в футболке, например, или рукав вашей одежды был укорочен. После того, как вы помыли руки, обязательно нанесите на кожу увлажняющий крем. Лучше использовать аптечный крем-эмолент (кремы, которые, среди прочего, используются для лечения атопических дерматитов, например – прим. ред.).

Еще важное замечание: перчатки надо снимать правильно. Для этого, надевая перчатки, вы оставляете край перчатки немного отогнутым. Сняв одну перчатку, мы чистой рукой, без перчатки, беремся за отогнутую «манжетку», которую подготовили на перчатке заранее, и так ее снимаем. Перчатки выворачиваются при этом внутренней стороной наружу.

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