Глава Роспотребнадзора Анна Попова: маски, перчатки и дезинфекция с нами надолго

Ношение масок, перчаток, постоянная дезинфекция рук и рабочих поверхностей, соблюдение социальной дистанции, чтобы избежать заражения коронавирусом, - такие санитарные требования останутся с нами надолго. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге во вторник в Доме правительства.

- Соблюдение дистанции при ношении маски сводит до минимума возможность вируса переходить от одного человека к другому, - заявила Попова.

Она также напомнила, что коронавирус может жить на поверхности до 72 часов.

- Поэтому еще одно требование, которое заложено в новых методических рекомендациях, - это усиленные меры дезинфекции, - заметила Попова.

По ее словам, за последние 10 дней в России нет значимого роста числа заболевших коронавирусом.

- Уровень заболеваемости, который сегодня зарегистрирован в России, - это 158,3 случая на 100 тысяч человек - относит нашу страну в пятый десяток среди стран, которые сегодня информируют о регистрации этого заболевания у своих граждан, - сказала Попова.

Она отметила, что некорректно сравнивать количество заболевших

в стране с населением более 100 миллионов и в странах, население которых не превышает 10 миллионов. Напомним, по числу заболевших коронавирусом Россия вышла на второе место в мире после США.

Попова призвала россиян внимательнее отнестись к здоровью детей. Доля детей до 17 лет среди заразившихся коронавирусом увеличилась за последние три недели с 5 до 7%.

Со следующей неделе Роспотребнадзор начнет проводить в некоторых регионах исследования иммунитета россиян к COVID-19 путем иммуноферментного анализа (ИФА).

- Мы начинаем хорошо спланированное популяционное исследование в целом ряде регионов для того, чтобы определить, какая же часть нашего общества, нашей популяции имеет иммунитет против нового коронавируса, - заявила Попова.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, пока не известно, как долго у человека сохраняется иммунитет к коронавирусу. Как отметила Попова, это покажут дальнейшие наблюдения, потому что вирус еще очень «молодой».

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