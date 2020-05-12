Поклонская: «Бандиты пытались убить и меня, и мою дочь»

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту. На разговор из Киева по видео-связи с ней вышел известный телеведущий Дмитрий Гордон. Беседа длилась около трех часов.

Гордон спросил Поклонскую про вуз, в который собирается поступать ее дочь. Депутат ответить не смогла. Сказала, что решение еще не принято. Но поделилась страшной историей: девочку пытались убить. Покушения были, когда Поклонская трудилась прокурором в Крыму. Преступления она связывает со своей работой.

- На нее один раз было совершено покушение. Она тогда училась в школе. Я не понимаю, как люди опускаются до такой низости. Мои бандиты, с которыми я всю жизнь работала в прокуратуре, до такого не опускались, - сказала Поклонская.

Депутат отметила, что боится за родных ей людей. Поэтому старается держать личную жизнь в тайне. Поклонская рассказала, что убить пытались и ее саму.

- Мы тогда повезли заключенных в другой город — на суд. В отеле ждала бутылка воды, в которую, как потом выяснилось, что-то подсыпали. Мне было очень плохо, - поделилась депутат.

После этого интервью на украинского журналиста обрушился целый ушат критики. Представитель президента Украины в «Автономной республике Крым» Антон Кориневич осудил Дмитрия Гордона. Политик сказал, что нельзя общаться с людьми, которых обвиняют в тяжких преступлениях.