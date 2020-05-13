2020-05-12T21:44:01+03:00
Общество

Вопрос дня: А вы по работе соскучились?

На стройки и предприятия людей выпустили, но многие остаются на карантине
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Вопрос дня: А вы по работе соскучились?Вопрос дня: А вы по работе соскучились?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- Я соскучилась по нормальному режиму жизни: с 25 марта у меня вообще выходных не было! Чтобы с 7.45 утра провести видеоконференцию, мне с 7 утра надо быть за компьютером. Следующий выход - около 11 часов. И потом новости отправляем на сайт. Я на даче ни дня не была - у меня весь балкон и подоконник рассадой заросли!

Руслан ИСАЕВ, президент Независимой наркологической гильдии:

- Большинство соскучились по работе. Была свобода выбора - работать в офисе или на удаленке. Большинство воспользовались возможностью быть на работе. Сегодняшний день показал: люди устали в домашнем заточении. А вообще в нашей сфере уход в онлайн чреват - нам контакт с людьми необходим...

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых и бахчевых культур НИИ рисоводства:

- Нам сидеть на карантине некогда! Я все майские на работе - у растений же нет пандемии! Не высадить рассаду сегодня - потерять год исследований! У нас же есть селекционные программы, которые на 5 - 8 лет рассчитаны, прервать их - значит, госпрограммы сместятся. А под госзадания деньги же выделены!

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт комитета по безопасности Торгово-промышленной палаты:

- Я перемещался только на своей машине, исключив общественный транспорт. Все, что касается прямого обеспечения безопасности на удаленке, сделать, мягко говоря, проблематично. Но я вижу, что по живой работе с людьми соскучились все. Притом в ТПП все было на удаленке.

Иван ФИЛАТОВ, гимназия № 90, учитель истории и обществознания, Казань:

- По работе с ребятами соскучились. Живое общение в школе более продуктивно. Тем более по нашим предметам, где часто возникают споры - у детей вырабатывается своя позиция, которую они так или иначе должны защищать. Ну а теперь... Ученики вернутся осенью - и мы их не узнаем.

Прохор ШАЛЯПИН, певец и телеведущий:

- Мы на ТВ как работали, так и продолжаем. В июле планирую быть на фестивале в Сочи. А живых концертов месяца два еще не планируется. Да, соскучился по публике, но массовых развлекательных мероприятий ждать не приходится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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