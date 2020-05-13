2020-05-13T13:40:09+03:00
Политика

Мишустин: на доплаты врачам выделили 27,5 миллиардов рублей, а они получили — 4,5!

Премьер напомнил регионам, что до 15 мая должны быть закрыты все долги перед медиками
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Премьер-министр Михаил Мишустин.Премьер-министр Михаил Мишустин.Фото: REUTERS
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Премьер Михаил Мишустин потребовал от кабмина отчитаться, как в регионах выплачиваются денежные компенсации врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом.

- На 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысила 27,5 миллиардов рублей, однако израсходовано из них немногим более 4,5 миллиардов. Проблемы с выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой. На Чукотке и в Магадане даже не приступили к выплатам, - заявил Мишустин.

Сам премьер все еще продолжает лечение от коронавируса в одной из столичных больниц. Оттуда он и проводит рабочие совещания.

Как рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко, за минувшие сутки регионы стали активнее перечислять положенные медикам деньги. На сегодняшний день выплаты получили 63,6% от всех медработников.

Напомним, ранее по инициативе президента медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом, были установлены надбавки в размере от 25 до 80 тысяч рублей в месяц. В минувший понедельник президент раскритиковал чиновников за плохое выполнение его решения. По словам Мурашко, многие регионы объяснили отсутствие доплат врачам тем, что «еще не пришел день зарплаты».

- Здесь важно не ждать зарплату. 15 мая все долги медикам за апрель должны быть закрыты, - заявил Мишустин.

Премьер поддержал предложение создать в регионах «горячие линии» для медиков, по которым они смогут получить информацию о положенных им выплатах.

Мишустин также заявил, что Фонд социального страхования должен максимально быстро рассматривать документы по страховым случаям среди медиков, участвующих в борьбе с коронавирусом. Заболевшим коронавирусом врачам положены дополнительные компенсации.

Как рассказал Михаил Мурашко, в больницах сейчас находятся более 100 тысяч пациентов с коронавирусом, включая 4 тысячи детей. Почти 1,5 тысячи пациентов - на искусственной вентиляции легких. 140 тысяч пациентов лечатся амбулаторно (из них 10 тысяч детей).

- Ситуация остается достаточно напряженной, но она управляема, - заявил Мурашко. - Коронавирус, по сути, - это одна из вариаций, с чем мы сталкивались ранее, в частности, это ближневосточный респираторный синдром, атипичная пневмония.

Как отметил глава Минздрава, коронавирус отличается тем, что чаще других вызывает осложнения даже при бессимптомных формах течения болезни.

- При КТ обнаруживаются достаточно выраженные поражения легочной ткани, без выраженных клинических симптомов и без выраженной температуры, - сказал Мурашко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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