Обновленный закон "О полиции" внесен в Госдуму

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который расширит полномочия полиции. Согласно действующему закону, правоохранитель должен искать водителя машины, если в его салоне задыхается ребенок, или владельцев жилья, где готовят бомбу мигранты.

Положения нового документа основаны на результатах анализа правоприменительной практики: экспертам удалось выявить ряд проблем, препятствующих полицейским эффективно исполнять свои обязанности.

Сотрудники полиции получат право оцеплять или блокировать территорию жилых домов и прочих строений. Они и сейчас это могут делать, но после ряда согласований, на которые уходит слишком много времени. А скоро им будет дозволено это делать по решению руководителей территориальных отделов МВД. В границах этих территорий полицейские смогут досматривать всех граждан и их автомашины. Также как это сейчас происходит в метро: если вы не предъявили личные вещи охраннику на станции, вам предложат воспользоваться иным транспортом.

Полицейские должны быть уверены, что в багажниках припаркованных на месте теракта автомобилей нет второй бомбы (такое случалось не раз). Что в машине не прячутся вооруженные преступники, которые часто используют наглухо затонированные каршеринговые авто. Подобные угрозы могут возникнуть на месте массовых публичных мероприятий, где медлить нельзя.

В обновленном законе "О полиции" сотрудникам разрешат представляться задержанному уже "после прекращения им опасных, угрожающих жизни и имуществу, противоправных действий". Это время полицейский потратит на предупреждение преступления или помощь потерпевшим. Напомним, что только в прошлом году в России при исполнении погибли 60 сотрудников полиции, более 3000 получили ранения.

Правоохранители смогут уверенно пользоваться личным оружием. Если сейчас полицейский может стрелять только в том случае, если нарушитель пытается прикоснуться к пистолету, то после принятия закона будет достаточно, чтобы подозреваемый "совершил иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения".

Также документ будет защищать стражей порядка. Они не будет подлежать преследованию за действия, совершенные ими при выполнении служебных обязанностей и "в связи с реализацией прав, предоставляемых полиции".

Проект направлен "на усиление прав и законных интересов граждан" и "совершенствование практической деятельности сотрудников органов внутренних дел", пояснили разработчики.

Подробнее о всех новеллах закона "О полиции" читайте в материале "Когда наш полицейский получит право стрелять первым".