Роботы в хозяйстве: продажи бытовой техники на AliExpress выросли на 200 % в апреле 2020 года

В апреле этого года категория очистителей воздуха показала значительный рост: продажи выросли на 100 % год к году. Лидерами в категории стали бренды SCARLETT, POLARIS и TEFAL. Средний чек вырос на 30% год к году – потребители стали внимательнее относиться к выбору этого домашнего прибора во время пандемии. При выборе очистителя воздуха они в первую очередь обращают внимание на уровень шума и систему фильтрации. Современные приборы способны задержать 99.9 % вредных составляющих. Судя по отзывам наших покупателей, в последнее время очиститель воздуха стал популярным подарком.

Помимо очистки воздуха покупатели площадки задумываются и о комфортной атмосфере в квартире и на даче, приобретая увлажнители воздуха. Категория показала рост на 23 % год к году, а лидерами продаж стали XIAOMI, VITEK и POLARIS. Средний чек вырос лишь на 8%. В первую очередь рост связан с массовым выходом на рынок моделей с верхним заливом. Этот способ предполагает увеличение затрат на производство, но дает улучшенную эргономику и комфорт при использовании. Покупатели также приобретают увлажнители на дачу, где даже в летний сезон иногда приходится использовать конвекторные обогреватели или тепловентиляторы, которые сильно сушат воздух.

Продажи роботов-пылесосов выросли на 35 % год к году. Самыми популярными брендами среди россиян стали ILIFE, MIDEA и ECOVACS. Средний чек в категории вырос на 15 % год к году. Эксперты компании отметили, что покупатели стали чаще приобретать модели с дистанционным управлением, также немаловажной функцией сейчас стала влажная уборка.

В апреле на площадке наблюдался бум продаж в категории крупной бытовой техники, общие продажи увеличились на 200 % год к году. Самыми популярными категориями стали холодильники (+350 % год к году) и электроплиты (+80 % год к году). Среди брендов лидировали ZIGMUND&SHTAIN, LG, HIBERG и CANDY. Средний чек в категории вырос на 23 % год к году. «Рост курса валют продиктовал новый тренд на рынке: покупатели переориентировались на покупку премиальной бытовой техники. Уроки прошлых кризисов показали, что цены на товары премиальных брендов изменяются гораздо сильнее, поэтому российские покупатели старались до пересчета цен по новому курсу покупать те товары, покупку которых планировали на будущее», – отметил руководитель направления «крупная бытовая техника» AliExpress Россия Антон Трифонов.

Эксперты компании также отметили заметный рост продаж техники, применяемой на даче, например, продажи варочных панелей «домино» с двумя конфорками выросли на 45% к году, а узкие стиральные машины люди стали покупать чаще на 85%.