В России перенесен ЕГЭ-2020

13 Май 2020 2020-05-13T13:39:35+03:00

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Проведение Единого государственного экзамена решено перенести, сообщили в Министерстве просвещения России.

Кроме того, в России отменили ОГЭ для 9-классников. Итоговые оценки выставят на основании годовых, также уточнили в Минпросвещения.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что проведение ЕГЭ должно было начаться 8 июня. В Рособрандзоре допускали вариант, при котором выпускники могли бы начать сдавать ЕГЭ с 1 июня и закончить 31 июля. При этом регионы могли бы самостоятельно обозначать сроки проведения выпускных экзаменов.

Заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко отмечал, что дата проведения ЕГЭ будет зависеть только от эпидемиологической ситуации.

Замглавы Минпросвещения также заявил, что новый учебный год начнётся в России 1 сентября в очной форме. Полностью переводить детей на дистанционное обучение в России не станут.

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ИСТОЧНИК KP.RU