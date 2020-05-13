Иск на 1,5 миллиона: Настасью Самбурскую будут судить за «украденную» песню

Настасья Самбурская, как известно, не только актриса, но и певица. С попсовыми хитами стадионы, правда, не собирает, у неё свой путь - звезды шансона. И одна из песен Настасьи стала яблоком раздора: поэтесса Анастасия Рыбачук подала иск к певице и продюсеру Виктору Дробышу о нарушении авторских прав и компенсации морального вреда. Рыбачук настаивает, что Самбурская незаконно присвоила ее стихотворение «Мечта», превратив его в свою песню «Старая».

- Истец требует взыскать 1 миллион рублей компенсации, 500 тысяч - моральный вред и ещё 165 тысяч - судебные расходы, - рассказали kp.ru в пресс-службе Таганского районного суда, где 16 июня должно состояться заседание по делу Самбурской. К слову, в официальных документах знаменитость фигурирует под своей настоящей фамилией - Терехова.

Между тем, Виктор Дробыш к этому иску отнёсся несерьёзно, заявив, что поэтесса сама уговорила его записать песню на свои стихи, но нужные документы вовремя так и не подписала.

- А потом, когда песня вышла, она задним числом захотела ее забрать, - рассказал продюсер изданию «Подъем». - Но песня оформлена на неё, никто ничего не воровал. Мне, вообще, глубоко наплевать. Ничего не случится, если такие печени вообще не будут существовать на земле.

КСТАТИ

Стихи раздора

Мечтают подруги пот***ться в Турции,

Мечтают о сиськах, чтоб мальчикам нравится.

Тупые, надутые, тощие курицы.

А я вот мечтаю - состариться!

Отъем, наконец, как у Дженнифер, жопу,

Скрывать перестану я складки на теле.

Устрою неделю пирожных и тортов

Целую, с**а, неделю!

Припев:

Я стану старая, старая, старая.

Вино разлив по бокалу и сигарой дымя,

Секрет подругам усталым раскрою я:

Бабло и слава любит тех, кто любит себя!

Настасья Самбурская - Старая.

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