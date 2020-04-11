"Публично закапывать своих бывших": Настасья Самбурская отчитала "баб известных мужиков"

Актриса Настасья Самбурская никогда не комментирует свою личную жизнь. Знаменитость считает, что это ее территория, куда посторонним вход запрещен. Эффектная артистка не понимает известных людей, которые выносят на всеобщее обозрение самое сокровенное.

"Я категорически против выноса личной жизни на всеобщее обозрение. Конкретно разводов. Бабы известных мужиков с ума посходили. Публично закапывают своих бывших, совершенно не думая о будущем своих детей, которых потом будут тыкать этой историей одноклассники, развивая комплекс неполноценности, за то что папаша наркоман, алкоголик и маму бьет", - написала Настасья Самбурская в блоге.

По словам актрисы, когда женщины устраивают публичные разборки, они не думают о своих избранниках. А ведь часто случает так, что, помирившись, продолжают жить с ними. Только вот все вокруг уже знают о том, из-за чего возник семейный скандал.

"О мужиках своих не думают, вынося подробности о их зависимостях и косяках на всеобщее обозрение. Одно дело, когда это случайно стало достоянием общественности, а другое, когда ты сама лично обличаешь своего «никчемыша». Еще смешнее, когда после всех обвинений бабы обратно возвращаются", - рубит правду-матку Настасья.

Самбурская до глубины души возмущена подобным поведением женщин. "Одна жалуется, что придется из дома в квартиру с детьми переезжать. Несчастная, кому-то вообще некуда идти. Руку поднял? Наверное бил аккуратно, по почкам дубиной, не оставляя следов. В другой раз будет бить, не забудь в сторис выложить сразу, будь начеку", - гневается шатенка.

Она совершенно справедливо подметила, что многие просто привыкли шоу делать из личной жизни: "Помер - в Инстаграм, изменил - в Инстаграм, толкнул - сказать в Инстаграме!".

Настасья призвала женщин одуматься: "Не надо делать из этого норму, по любому поводу сверкать своими грязными труселями".

При этом Самбурская ни в коей мере не оправдывает мужчин, которые поднимают руку на своих избранниц. Однако она искренне не понимает, почему женщины терпят подобное отношение. "Нельзя быть наивной настолько и ожидать от мужика, который 10 дней пил, что у него крыша не поедет. Можно было уже на третий сваливать, четвертый, пятый...? Нет?", - резюмировала красавица.