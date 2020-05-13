2020-05-13T15:42:30+03:00
Политика

"Почему нельзя сделать сразу": Путин раскритиковал работу министров по выплатам "коронавирусных" пособий

С валом из миллиона заявок на детские пособия не справился портал Госуслуг
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Президент России Владимир Путин.Президент России Владимир Путин.Фото: REUTERS
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Совещание по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок Владимир Путин начал замечания по поводу исполнительской дисциплины. Так президент возмутился тем, что государство с одной стороны изыскивает очень большие средства на поддержку граждан в кризис, а с другой стороны - оказывается не всегда способно эту поддержку осуществить.

- 11 мая я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса, - напомнил Путин. - Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с выплатами медикам.

- Как я 11 мая сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, - вернулся к этой теме президент. - Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание - и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержку выплат медперсоналу.

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«Внимание! Услуги и сервисы портала могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим». Эта надпись встречает каждого, кто заходит на сайт gosuslugi.ru, чтобы подать заявление на обещанные президентом РФ детские в 10 тысяч рублей (на детей от 3 до 15 лет включительно). (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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