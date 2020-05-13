"Почему нельзя сделать сразу": Путин раскритиковал работу министров по выплатам "коронавирусных" пособий

Совещание по поддержке авиационной промышленности и авиаперевозок Владимир Путин начал замечания по поводу исполнительской дисциплины. Так президент возмутился тем, что государство с одной стороны изыскивает очень большие средства на поддержку граждан в кризис, а с другой стороны - оказывается не всегда способно эту поддержку осуществить.

- 11 мая я предложил целый набор мер, связанных с поддержкой и граждан, наших людей, и бизнеса, - напомнил Путин. - Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно. И портал госуслуги не справился с этим объемом обращений. Знаю, что сейчас коллеги из министерства связи работу наладили, но прошу вас обратить на это внимание так же, как и на другие вопросы подобного рода.

Аналогичным образом обстоит ситуация и с выплатами медикам.

- Как я 11 мая сказал, к сожалению, далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, - вернулся к этой теме президент. - Сейчас уже только в двух или трех нет этих выплат. Стоило обратить на это внимание - и пожалуйста, работа закипела. Но почему нельзя это сделать сразу? Я прошу вас обратить внимание на исполнительскую дисциплину.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/778862" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин раскритиковал чиновников за задержку выплат медперсоналу.

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