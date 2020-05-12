Портал госуслуг не выдерживает наплыва желающих оформить детские выплаты в 10 тысяч рублей

«Внимание! Услуги и сервисы портала могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы все исправим». Эта надпись встречает каждого, кто заходит на сайт gosuslugi.ru, чтобы подать заявление на обещанные президентом РФ детские в 10 тысяч рублей (на детей от 3 до 15 лет включительно).

На портале опубликована информация, что получить деньги смогут «только граждане РФ, проживающие в России. У ребенка тоже должно быть гражданство РФ».

Для оформления выплаты необходимо только свидетельства о рождении детей. При этом данные на всех детей в семье заполняются в одном заявлении. Даты рождения - в период с 11.05.2004 по 30.06.2017 года включительно.

Деньги будут перечислены после 1 июня 2020 года на указанные Вами реквизиты. Нужен 20-значный номер вашего личного счета, БИК и номер корреспондентского счета. Номер карты не подойдет.

Но пока система не работает и нужно ждать ее отладки. Специалисты объясняют, что сразу после обращения президента количество заходов на сайт увеличилось в десятки тысяч раз. Система не выдержала и сломалась. Теперь нужно подождать день-два, когда все наладится.

То же самое произошло на портале Пенсионного фонда РФ. Но, как оказалось, народ зря атаковал этот сайт.

- Семьи с детьми от 3 до 16 лет могут оформить заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей только через портал госуслуг, - прокомментировали в Пенсионном фонде.

- Системе нужно время, чтобы подстроиться под эти задачи, - объяснил эксперт в цифровой экономике Арсений Щельцин. – Она не готова к таким стремительным и масштабным процессам. В таких случаях должна быть разработана некая IT-инструкция, которая позволит не нагружать сайт одномоментно. Заранее можно было просчитать риски, учитывая, сколько людей кинется оформлять заявления.

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