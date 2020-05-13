Сергей Степашин: Министр Якушев выходит с больничного - спасать от эпидемии ЖКХ России

- Сергей Вадимович, насколько мне известно, под вашим председательством прошел Общественный совет Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

- Да, заседание президиума... И параллельно - Ассамблея Общественных советов.

Мы создали такую организацию, куда входят все Общественные советы страны. Вчера - с помощью видеоконференции - их участвовало порядка 40. В смысле - представители.

- То есть это - Общественные советы «родственных министерств»?

- Да, - в регионах.

И вот теперь у нас Ассамблея - кстати, больше таких прецедентов не было.

- Сразу возникает вопрос... Участвовал ли в этом совещании глава Минстроя Владимир Якушев, который уже больше недели находится на излечении после заболевания коронавирусом?

- Да, Владимир Владимирович участвовал - в режиме онлайн, выступал его заместитель Максим Егоров. Он как раз ведет тему жилищно-коммунального хозяйства.

То есть, Якушев весь наш диалог слышал и видел.

И потом - уже после завершения разговора, мы с ним обсудили уже конкретные предложения и сейчас готовим письмо в адрес правительства.

Потому что - если по аварийному жилью (речь - о переселение людей в нормальные дома и квартиры. - А.Г.) мы проблем сейчас не видим, все же стройка оживилась после поручения Владимира Путина... То тема собственно самого жилищно-коммунального хозяйства (кстати, Степашин - председатель Наблюдательного совета Фонда ЖКХ. - А. Г.) волнует нас сегодня больше всего.

- А конкретно?

- Это - ремонт: текущий? капитальный... Беспокоимся за управляющие компании, о сборе средств на содержание домов, это ТСЖ. (Товарищества собственников жилья.)

Мы их как бы не заметили, а это, на самом деле, - несколько миллионов человек. У нас только 32 тысячи ТСЖ в стране, и они оказались, по сути дела, нигде, если можно так сказать, не у дел.

Владимир Якушев скоро выйдет с больничного.Фото: Евгения ГУСЕВА

- Можете нам поподробнее рассекретить содержание письма, которое вы готовите в правительство?

- Секретов, Саш, особых нет. Мы, в первую очередь, будем просить, чтобы обратили внимание и на управляющие компании, связанные с жильем, с ЖКХ. Потому что - многие из них могут просто не выдержать. Финансирования-то нет. Принято решение до января следующего года (вы же знаете постановление правительства от 3 апреля) - отложить сбор средств на жилищно-коммунальное хозяйство и так далее...

Поэтому мы просим что сделать? Во-первых, там, где уже обстановка нормализовалась, надо возвращаться к старой схеме. (По сбору средств на содержание ЖКХ.- А.Г.)

Второе. Наверное, тем, кто, действительно, живет плохо, малообеспеченным, многодетным (Президент России сейчас оказал им серьезную поддержку) - должны быть предоставлены эти все преференции по неуплате за услуги ЖКХ - хотя бы до конца этого года.

Остальные же, - те, кто может платить, они и должны это делать. И я в том числе, скажем. Что, я должен тоже подпадать под льготников, что ли? У нас таких, как я, на самом деле, не так мало и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в других крупных городах.

Вот об этом мы будем правительство просить.

- Так...

- Ну, и еще раз посмотреть по вопросам тарифов, по подготовке к зиме, модернизации коммунальной инфраструктуры, - она немножко «тормознулась» у нас сейчас. Жизнь же продолжается.

Тем более, ты обратил внимание, - половина населения, как минимум, сегодня живет в этих самых густонаселенных домах, в самоизоляции, по сути дела, «под домашним арестом». И, конечно, нам всем надо обязательно обратить внимание на то, как они живут, и что с этими домами будет дальше. Впереди - зима...

- А как себя чувствует Владимир Якушев?

- Нормально. 21 мая, он мне сказал, выйдет на работу.

- То есть - излечился полностью?

- Сейчас проходит реабилитацию. Я же уже говорил, - сибиряк, а они там крепкие ребята, слава Богу, их особо вирус не берет.

- То есть - надо в правительство - как можно больше сибиряков, да,?на ваш взгляд, и ленинградцев?

- Ну, не знаю... Главное, чтобы это были умные, порядочные и квалифицированные люди. А регион не имеет никакого значения.