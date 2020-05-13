2020-05-13T17:40:59+03:00
Здоровье

"Не нужно быть злым": столетняя россиянка рассказала, что помогло ей победить коронавирус

Домой москвичку Пелагею Михайловну Пояркову выписали в день ее рождения, 13 мая
Анастасия ВАРДАНЯН
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Женщина заразилась от соседки по палате в одной из столичных клиник, где проходила плановое лечение. ФОТО: ФМБАЖенщина заразилась от соседки по палате в одной из столичных клиник, где проходила плановое лечение. ФОТО: ФМБА
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Такого за время пандемии в России еще не было. Сегодня, 13 мая, в день своего столетия от коронавируса вылечилась москвичка Пелагея Пояркова. Женщина заразилась от соседки по палате в одной из столичных клиник, где проходила плановое лечение. Как только пришел положительный тест на COVID-19, ее перевели в Центр мозга и нейротехнологий ФМБА России, перепрофилированный под прием больных с новой коронавирусной инфекцией.

По словам врачей, там женщина провела три недели. К счастью, до аппарата ИВЛ дело не дошло.

- Пациентка проходила консервативную комплексную терапию. Накануне выписки она получила два отрицательных теста на коронавирусную инфекцию, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе ФМБА России.

То, что выписка пришлась на юбилейный 100-й день рождения – совпадение. Но врачи подготовились. Пелагею Михайловну завалили цветами и подарками.

- Счастлива, конечно. Выздоровела маленько. Выхожу вот. На улицу буду ходить, гулять, - поделилась планами Пелагея Михайловна.

По ее словам, болезнь ей помог победить Господь. А секрет у нее один все-таки есть.

- Не нужно быть злым человеком и тогда все будет хорошо!

У ворот больницы юбиляршу встречали дочка и зять. Женщина живёт вместе с ними. Дома ее ждет накрытый стол с любимыми пирожными и тортом.

Пелагея Михайловна родилась в Москве. В Великую Отечественную войну она потеряла мужа и осталась одна с грудным ребенком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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