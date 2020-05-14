«Пусть покупает лицензию и поёт»: Автор хитов «Миража» объяснил, почему требует миллион с Гулькиной

«КП» уже писала о том, что поэт Валерий Соколов решил судиться со звездой 80-х Наталией Гулькиной. По словам звёздного адвоката Майи Сандлер, на городском празднике в Салавате Гулькина подпела несколько строчек из трёх старых хитов «Миража». Спустя несколько месяцев ей пришёл иск от автора этих песен Валерия Соколова, который потребовал с певицы за моральный ущерб 1 миллион 200 тысяч рублей.

-Тут не надо быть математиком, чтобы понимать, что Наталия получила за выступление на этом мероприятии («сборной солянке»), мягко говоря, более скромный гонорар. И просто нелепо требовать с певицы такие суммы за три строчки, - рассказал "КП" адвокат Майя Сандлер.

Валерий Соколов тут же поспешил с ответом. Автор хитов «Миража» показал видео, где певица, указывая на экран с текстом, призывает зрителей подпевать легендарные песни вместе с ней.

- Я несколько раз общался с Гулькиной, предлагая цивилизованно решить вопрос с лицензией на использование хитов «Миража», но получал ответ что ей эти песни не нужны и петь она их не собирается, - объясняет Соколов. - Однако из раза в раз она доказывает обратное. От разных промоутеров мне сообщали, что обман продолжается, и останавливаться она не собирается. И даже сейчас, несмотря на неопровержимые доказательства неправоты, она и ее окружение продолжают вводить в заблуждение организаторов, обещая, что в концерте будут хиты «Миража».

Насколько я знаю, у Гулькиной появились и проблемы с песнями Леонида Величковского, которыми она прославилась после «Миража». Повторю, у меня нет никаких возражений, чтобы Наталия пела мои песни, я все понимаю, что, видимо, на своем материале много не заработаешь, народ хочет слышать любимые песни. Я лишь хочу, чтобы она действовала в рамках закона, купила лицензию по всем правилам, и пусть себе поет. Я неоднократно заявлял в СМИ, что на сегодняшний день единственным законным исполнителем лучших песен «Миража» моего авторства является «золотой» голос группы Маргарита Суханкина. И никто больше. Лишь у Маргариты есть все лицензии и права на исполнение этого репертуара.

Ни Гулькина, ни так называемый нынешний «Мираж» петь эти песни права не имеют. Не уверен, что и на этот раз Гулькина сделает правильные выводы и все оформит законно. Гораздо же проще делать вид, что все итак сойдет, продолжать обманывать и зарабатывать на чужом творчестве, - рассказал Валерий Соколов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/779060" frameborder="0"></iframe> Наталья Гулькина на концерте в Салавате исполняет песни группы «Мираж».

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