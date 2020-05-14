Поклонская ответила на оскорбления украинского журналиста Гордона. Тот назвал ее «символом предательства»

Депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская ответила на обвинения от украинского журналиста Дмитрия Гордона. После беседы телеведущий назвал Поклонскую символом предательства. И сказал, что их разговор можно использовать в суде против крымского депутата.

Наталья Поклонская в разговоре с «КП» ответила на обвинения.

- Вообще я не буду никаких гадостей про Дмитрия говорить, - сказал она. - Он дал возможность высказаться, выслушал, сдержал свое обещание. Он хочет иметь свою позицию, но, к сожалению, в сегодняшней ситуации в Украине это невозможно сделать. Потому что, если эта позиция не соответствует общепринятой русофобии, то ее высказывать нельзя. Именно поэтому сказать, что можно послушать другую сторону, либо давайте действительно у прокуроров спросим, почему убийцы разгуливают сегодня по улицам Киева и не только Киева, тоже нельзя. Потому что ты автоматически превращаешься в такого врага государства… Хочу пожелать только всего хорошего, доброго, чтобы все-таки можно было высказывать свою независимую, объективную позицию и не быть в расстрельном списке у националистов и радикалов, которые совершили государственный переворот в Украине в 2014 году.

Дмитрий Гордон и Наталья Поклонская во время интервью.Фото: Youtube

Поклонская ответила киевским следователям, которые пообещали подшить это интервью к делу против нее.

- Это ради бога, пусть куда хотят подшивают, и было бы, конечно, хорошо, чтобы на это интервью правоохранители, кстати, международные правозащитные организации обратили бы внимание, потому что я говорю о преступлениях, совершенных активистами-радикалами, за которые никто не понес наказания. Это убийства наших сотрудников, это причинение тяжких телесных повреждений, это государственный переворот. Это вооруженный захват власти. Это оскорбление, это массовые беспорядки. По всем этим фактам не принято ни одного процессуального движения. И если мое интервью станет отправной точкой, то я только за. Между прочим, убийцы красочно признались, что они убивали правоохранителей на майдане, жгли автобусы, бросали зажигательные смеси. Это тоже в открытых источниках есть, осталось только эти интервью тоже подшить, и наконец-то перестать быть швеями правоохранителям в Украине, а заняться делом. Допрашивать таких «героев» вроде Краснова, вроде Белецкого, вроде Поросюка и тому подобных… допрашивать и привлекать их к ответственности. За убийства людей, за государственный переворот, - отметила Поклонская.

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