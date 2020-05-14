Влажность важнее жары: ученые выясняют, убьет ли лето коронавирус

Надежды на то, что жара, солнце и ультрафиолет спасут от коронавируса, грели нас с самого начала пандемии. Вот скоро потеплеет, и мы спасены, вирус сам собой поджарится и испарится. Увы, очень скоро стало ясно: коронавирус живет и в жаре, и в холоде, раз уж им болеют и жители знойных Эмиратов и Израиля, и северных Исландии с Аляской. Не убьешь его погодой. Никакой.

УБИТЬ НЕ УБЬЕТ, А ЗАТОРМОЗИТЬ МОЖЕТ

И тем не менее. Эпидемиологи, вирусологи и метеорологи тему сложных (и не всегда дружеских) Covid-19 и погоды начали исследовать опять же сразу после первых вспышек в Китае, Иране и Италии - и продолжают ею заниматься до сих пор.

Зачем?

Во-первых, чтобы понять, влияет ли погода на скорость распространения заразы. А значит, надо ли обращать на нее внимание, принимая карантинные меры или, наоборот, вводя послабления.

Во-вторых, заранее предсказать сезонность коронавируса – и быть готовыми к следующим волнам.

О первых результатах “КП” уже рассказывала.

Вот вкратце выводы, к которым пришли ученые Массачусетского технологического института, Центра динамики инфекционных заболеваний Гарвардского университета, Университета Мэриленда, а также российские метеорологи:

- Ни жара, ни солнце, ни влажность сами по себе не убьют вирус. В любом случае нужны лекарства, вакцины, социальная дистанция, маски...

- Но есть все основания думать, что погода влияет на скорость распространения болезни. Похоже, самая “вирусная” погода – умеренное тепло и сухой воздух. Максимальная плотность заболеваний nCovid-19 - в коридоре между 30 и 50 градусами северной широты. Ухань - 30 градус с.ш., Бергамо 45 градус с.ш., Мадрид и Нью-Йорк 40 градус с.ш. и так далее. Погода в этих местах в разгар эпидемии была если не под копирку, то очень похожа, в среднем +5 до +11 градусов, относительная влажность воздуха от 47 до 79%. Но, еще раз, и в более жарких местах люди болеют.

- Влажность воздуха тоже играет роль — может, даже более важную, чем температура. А если жарко и влажно, как Таиланде, например, то распространение вируса замедляется. Это пока версия, но подкрепленная цифрами: в тропиках случаев Covid-19 меньше, чем в умеренных широтах (если брать в соотношении с населением).

- Скорее всего, от погоды зависит, сколько вирус способен продержаться в воздухе - например, после того, как носитель покашлял или чихнул. Чем дольше, тем больше шансов, что вирус попадет в организм другого человека.

- Почему прохлада попустительствует заразе? В теории это может выглядеть так. Коронавирус покрыт тонкой липидной (жировой) пленкой. Представьте, что вы пожарили жирненькие колбаски. Горячий жир – жидкий. А когда застынет попробуй отмой. Вот и у вируса на холоде липидная пленка становится плотной, что помогает ему дольше выживать вне человеческого организма.

А вот что нового выяснили исследователи.

Защитные маски выставлены на продажу рядом с одним из пляжей Рио-де-Жанейро.Фото: REUTERS

ЗИМОЙ И ЛЕТОМ – НА ПОЛТОРА МЕТРА

Канадские эпидемиологи провели масштабное статистическое исследование. Взяли все страны мира, где были зафиксированы хотя бы 10 случаев COVID-19. И сравнили скорость распространения заразы по множеству параметров: как быстро ввели социальную дистанцию и закрыли школы, каков средний возраст населения и расходы на здравоохранение и так далее. Географическую широту, температуру воздуха и влажность тоже учли.

Ситуацию во всех странах смотрели на середину марта – как раз когда везде вводили карантины (или не делали этого). Для объективности исключили из сравнения Китай, Иран, Южную Корею и Италию – там в это время коронавирус уже бушевал вовсю.

Так вот: связи с температурой или широтой канадцы не обнаружили. С влажностью воздуха – да, прослеживается. При высокой влажности заболеваемость растет чуть меньше. Но в целом погодные факторы куда менее важны, чем социальные, делают вывод эпидемиологи в своей статье, опубликованной на сайте журнала Канадской медицинской ассоциации. Самые верные способы сдержать вирус – социальная дистанция, закрытие школ и запрет массовых мероприятий. Именно в таком порядке.

ПЛЯЖНЫЕ ПЛЮСЫ

А вот в Испании, напротив, считают, что солнце и тепло очень даже помогают в борьбе с пандемией. Ученые из Университета Карлоса III рука об руку с метеорологами Государственного метеорологического агентства (Aemet, аналог нашего Росгидромета) наглядно показали взаимосвязь между температурой воздуха и силой вспышек коронавируса в разных регионах Испании.

Тут надо сказать, что это для наших туристов Испания – это сплошь солнечные пляжи и теплое Средиземное море. На самом деле климат в стране очень разнообразный, и особенно это заметно как раз в межсезонье, в феврале-марте-апреле, когда и был пик эпидемии. На юге, в Андалусии, уже вовсю все цвело и при желании можно было загорать, а на севере и в центре, в том числе и в Мадриде, люди кутались в куртки.

C ослаблением карантина на пляжах Барселоны появились первые отдыхающие.Фото: REUTERS

Так что испанское исследование, может, и объективнее канадского. Карантин ввели одновременно во всей стране, и он в Испании был самым жестким в Европе. А погода в разных регионах отличалась. Хотя, конечно, это не единственное отличие. Одно дело – многомиллионный Мадрид, другое, - тихий остров Йерро на Канарах. Понятно, что в мегаполисе заразиться проще.

Однако связь с тремпературой испанцы увидели четкую. Сравнивали погоду в течение двух недель, в первой половине апреля, и количество заболеваний на каждые 100 тысяч населения во всех 17 автономных сообществах страны. Максимальная плотность Covid-19 зафиксирована там, где было прохладнее всего (а именно в Риохе и Наварре, Кастилии-Леоне и Мадриде).

В теплых курортных краях больных оказалось меньше: на Канарских островах, в Андалусии (это самый юг материковой Испании: Севилья, Гранада, Малага, курорты Коста-дель-Соль), в Мурсии и на Балеарских островах (к ним относятся любимые нашими туристами Майорка и Ибица).

МЕСТАМИ ДОЖДИ И ВИРУС

Да, есть исключения: Астурия и Кантабрия. Они находятся на севере Испании, на берегу Бискайского залива, климат там прохладный и очень влажный. Но эпидемия обошлась с жителями этих мест более-менее гуманно. В чем дело?

- Надо учитывать и влажность воздуха, скорее всего, именно она сыграла роль, - предполагает представитель Aemet Фернандо Бельда.

Испанские эпидемиологи с метеорологами собираются столько же внимательно изучить зависимость коронавируса от влажности и от степени загрязнения воздуха. И создать систему предупреждений о неблагоприятной с точки зрения эпидемиологии погоде! Так что, может, скоро в прогнозах погоды на завтра начнут говорить не только про потепление, похолодание и местами дожди, но и про вероятность подхватить вирус. Мол, сегодня рискованно, а завтра потеплеет, и можно чуть расслабиться.

Но до такой точности, конечно, еще далеко. И расслабляться, увы, рано. Даже лежа на испанском пляже.

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