Звезду фильма "А зори здесь тихие" Аллу Мещерякову перед смертью обокрала сиделка

Все случилось в Москве, в одном из домов на Большом Тишинском переулке, где проживала 77-летняя актриса Алла Мещерякова вместе с мужем, режиссером Владимиром Коноваловым. 11 мая Аллы Дмитриевны не стало. Родственники стали приводить дела умершей в порядок. В тот момент ее дочь Наталья С. заметила, что из квартиры пропали денежные средства и драгоценности, о чем женщина сразу сообщила в полицию. Подозрение пало на сиделку отца Валентину Л., которая к тому времени уже успела скрыться.

«В полицию обратилась дочь заслуженной артистки России Аллы Мещеряковой Наталья. Женщина сообщила правоохранителям, что обнаружила кражу в квартире своей скончавшейся матери. Наталья подозревает в краже сиделку своего отца Валентину Л., которая могла похитить 30 000 рублей и драгоценности принадлежавшие Алле Мещеряковой в период с 9 по 11 мая», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полиция ведет проверку и разыскивает сиделку Валентину Л., которая могла обокрасть умершую актрису Аллу Мещерякову.

Алла Дмитриевна Мещерякова - заслуженная артистка России, талантливая актриса театра и кино, актриса театра «Киноактёр». Алла Дмитриевна снималась в таких картинах как «А зори здесь тихие», «Сердце друга», «Первый рейс», «Ищу человека» и другие. Исполнила одну из ролей в знаковом российском сериале начала нулевых - «Бригада».

Алла Мещерякова скончалась 11 мая 2020 года на 78-м году жизни.