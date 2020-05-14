2020-05-14T13:34:38+03:00
Происшествия

В Ногинске двое менеджеров и росгвардеец похитили и изнасиловали 16-летнюю девушку

Студентку обманом выманили на улицу и силой затолкали в автомобиль
Анастасия ВАРДАНЯН
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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О том что случилось 12 мая в подмосковном лесу 16-летней Ане*, студентке первого курса одного из колледжей Ногинска, до сих пор тяжело говорить. Сейчас с подростком работают психологи. Аня действительно пережила страшное. Вечером 12 мая от дома, где девушка жила с родителями, ее похитили трое мужчин.

На улицу Аню выманили обманом. Одного из троих насильников она знала. Он был парнем ее подруги. Именно он написал Ане сообщение в социальную сеть «ВКонтакте» и уговорил ее выйти из дома, якобы чтобы поговорить.

Как только Аня отошла от подъезда, трое мужчин силой запихнули ее в легковой автомобиль и вывезли в лес. Больше трех часов извращенцы насиловали и издевались над несовершеннолетней.

Как удалось выяснить kp.ru, двое из них в Ногинске работали менеджерами. А третий подозреваемый – 24-летний сотрудник Росгвардии. Троица – давние друзья: выросли в одном дворе.

- Уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ «Изнасилование», - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. – Все трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Скорее всего, суда они будут дожидаться в СИЗО. За изнасилование несовершеннолетней каждому грозит до 15 лет лишения свободы.

*Имя изменено по этическим соображениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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