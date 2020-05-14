«Один в Росгвардии служил, у второго сестра - помощник прокурора»: семья изнасилованной тремя отморозками девушки боится, что их отмажут

Больше двух часов в глухом подмосковном лесу трое приятелей насиловали 16-летнюю Аню*. История, которая произошла в подмосковном Ногинске 12 мая, обрастает новыми подробностями. Родные студентки переживают, что преступники смогут уйти от ответственности. Напомним, трое приятелей обманом выманили девушку из дома, силой запихнули в машину и вывезли в глухой лес.

Сейчас все трое задержаны, в ближайшее время им предъявят обвинение по тяжкой статье «Изнасилование несовершеннолетней». Отморозкам светит до 15 лет лишения свободы.

Кто они такие и почему пошли на это преступление? Как удалось выяснить kp.ru, все они родом из Ногинска. Как говорится, друзья детства. В тот вечер парни перебрали с алкоголем и стали искать жертву. Один из них был знаком с Аней. Раньше он встречался с ее подругой. Именно он и предложил развлечься с красавицей.

- Они чувствовали свою безнаказанность. Один из них работал в Росгвардии, был водителем. Его уволили 12 мая. Ему 24 года и раньше он тоже примерным поведением не отличался. Второму 23, но парень он не простой. Работал менеджером, а вот его родная сестра служит помощником прокурора. Раньше за мелкие проделки она его частенько отмазывала. Он, кстати, женат есть маленький ребенок. Третий простой работяга, ему 23, раньше был судим за «Угон», - рассказала kp.ru подруга семьи изнасилованной девушки.

Из Росгвардии парня уволили 12 мая

Пострадавшая девушка, по словам родственников, до сих пор не может прийти в себя. Сейчас с ней работают психологи. Свою вину подозреваем отрицают. Но улик у следствия достаточно.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ «Изнасилование», - сообщила «Комсомольской правде» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области. – Все трое подозреваемых задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

*Имя изменено по этическим соображениям.