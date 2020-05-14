Эпидемия коронавируса сохранила рабочие места 200 тысячам чиновников

- Перенесем реформу государственно-гражданской службы.

Эта фраза, оброненная министром финансов России Антоном Силуановым в недавнем интервью, позволила облегченно выдохнуть 200 тысячам чиновников. Дело в том, что первым этапом этой самой реформы должно было стать масштабное сокращение штатов в различных органах и инстанциях. Теперь это все отложили на мирное время.

КОГО И ЗАЧЕМ ХОТЕЛИ СОКРАЩАТЬ?

В конце прошлого года власти уверенно озвучивали конкретные планы по зачистке госструктур.

- Предполагается, что в 2020 году центральные аппараты лишатся 10% сотрудников, а территориальные органы – 5%. В 2021-м территориальные подразделения сократят еще 10% численности, то есть за 2 года получится 15%, - объясняла первый заместитель министра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

Вроде, все примерно одинаково. Минус 10% столичных госслужащих, и чуть больше их коллег на местах. Но в абсолютных цифрах разница колоссальная.

- 10% чиновников-москвичей – это примерно 5 тысяч человек, тогда как 15% из местных управлений – больше 200 тысяч, - объяснила «Комсомольской правде» доцент кафедры местного самоуправления НИУ ВШЭ Ольга Моляренко.

То есть реформу планировалось провернуть в первую очередь за счет людей на земле. Эксперты предупреждали, что, если сокращения будут реальными, а не формальными, это неизбежно приведет к оттоку населения из райцентров. Ну где еще работать бывшему специалисту, например, межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы? Скорее всего, уезжать в областной центр, причем вместе с семьей.

Хотя, по словам эксперта, сложившаяся ситуация наоборот подталкивает власти к сокращениям госаппарата.Фото: Евгения ГУСЕВА

ПОЧЕМУ ПЕРЕДУМАЛИ?

- Думаю, главное соображение властей, решивших перенести реформу, касается психологического состояния госслужащих, - сказал «КП» директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков. – Времена тяжелые и неспокойные, незачем «нагружать» людей еще и перспективой увольнения из госсектора, который для многих сейчас представляется тихой гаванью. Это попытка обеспечить лояльность сотен тысяч чиновников.

Хотя, по словам эксперта, сложившаяся ситуация наоборот подталкивает власти к сокращениям госаппарата.

- Не было в XXI веке такого года, когда кто-то из высшего руководства страны не говорил о сокращении чиновников. Звучали цифры и в 10, и в 15, и даже в 30 процентов, - напоминает Южаков. – При этом, если посмотреть статистику численности государственных гражданских служащих, окажется, что она, немного, но растет. Дело в том, что объявляемые сокращения позволяют хотя бы затормозить рост чиновничьего аппарата. Без этих мер, он было бы намного больше. Сейчас же само время подсказывает, что пресловутая автоматизация, использование машинного труда вместо человеческого, должна использоваться шире.

Есть в решении притормозить реформу и еще один резон. Дело в том, что на увольнения нужны деньги. Ведь при сокращении человеку нужно выплачивать выходное пособие. По подсчетам Минфина, на это ушло бы около 5 млрд рублей. Сэкономить на окладах не получилось бы. Ведь реформа задумывалась, не только ради самих сокращений, но и чтобы освободившиеся деньги пустить на доплаты оставшимся чиновникам. Так, чтобы госслужба могла конкурировать с бизнесом в глаза перспективных кадров.