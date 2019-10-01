Сокращение чиновников: лишних госслужащих найдут в малых городах

Чем ближе конец года, тем активней обсуждают очередную реформу госаппарта, назначенную на 2020. Власти обещают сократить ни много ни мало 15% чиновников.

Уже даже называют, во что это обойдется бюджету — порядка 5 миллиардов рублей за три года. Все-таки по закону при сокращении человеку положены компенсация и выходное пособие. Зато если бы все эти люди остались на госслужбе, только на индексацию их зарплаты пришлось бы тратить сто миллиардов в год.

Чиновники не скрывают, за счет кого будут достигать поставленных задач.

- 10% сотрудников сократят в центральных аппаратах, а в территориальных органах — 15% за два года, - объясняла первый замминистра финансов РФ Татьяна Нестеренко.

Казалось бы, цифры почти одинаковые, только вот численность двух этих групп госслужащих очень разная.

- 10% центрального аппарата — это пять тысяч человек, а 15% территориальных органов — это уже примерно 207 тысяч человек, - поделилась с КП расчетами доцент кафедры местного самоуправления Высшей школы экономики Ольга Моляренко.

Ко второй группе относятся сотрудники федеральных структур на местах: например, Службы судебных приставов или Налоговой. А вот служащим областных департаментов или мэрий сокращение пока не грозит — тут все будут решать на местном уровне.

- Штаты федеральных органов власти будут стянуты в столицу и центры субъектов федерации, а их территориальные представительства в отдельных районах и небольших городских округах будет сокращаться. Можно сказать, что такой подход ударит в первую очередь по провинции, - считает Моляренко.

Россияне уже ощутили на себе такой подход — в рамках оптимизации системы здравоохранения. Тогда тоже в рамках укрупнения закрывались небольшие больницы в маленьких городах.

- Шансов, что человек, которого в следующем году сократят из налоговой, найдет работу в том же городе, невелики. Скорее всего такие люди будут вынуждены тянуться в столицы субъектов федерации и Москву, усилится отток населения в крупные города, - предсказала Ольга Моляренко.

Спасти страну от такого удара может обычная чиновничья изворотливость. Эта реформа — уже третья за последние 10 лет, и не сказать, чтобы предыдущие были очень уж эффективны.

- Система научилась «гасить» подобные инициативы. Например, опытные руководители специально оставляют вакантные места в штатном расписании, чтобы при следующем указании сверху сократить именно их, - рассказал «КП» директор Центра технологий госуправления РАНХиГС Владимир Южаков.

В ТЕМУ

В России уволят 15% чиновников, чтобы поднять зарплату оставшимся

Власти анонсировали реформу госаппарата (подробности)