2020-05-14T16:24:34+03:00
В мире

107-летняя американка выздоровела от коронавируса

До этого в 6-летнем возрасте женщина пережила эпидемию испанки
Мария БЕРК
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Американка, как и сам Акунин, переболела коронавирусом. Несмотря на преклонный возраст, выстояла. Женщина в начале века пережила еще одну страшную эпидемию - испанку.Американка, как и сам Акунин, переболела коронавирусом. Несмотря на преклонный возраст, выстояла. Женщина в начале века пережила еще одну страшную эпидемию - испанку.Фото: www.youtube.com
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«Между творческой энергией и жизненной силой определенно есть какая-то мистическая связь, - написал в своем Фейсбуке известный российский писатель Борис Акунин и рассказал о судьбе американского скульптора и фотографа 107-летней Мэрили Шапиро Эшер.

Американка, как и сам Акунин, переболела коронавирусом. Несмотря на преклонный возраст, выстояла. Женщина в начале века пережила еще одну страшную эпидемию - испанку.

«В шесть лет в 1918 году Мэрили заболела испанкой, погубившей больше народу, чем мировая война. Выжила. А недавно Мэрили слегла с коронавирусом. Врачи сказали, что старушка протянет часов двенадцать. Но не на ту напали. Мэрили выздоровела и поправляется, - добавил Акунин. - Долгих лет плодотворной жизни победительнице двух самых знаменитых гриппов».

О судьбе Мерили Шапиро Эшер пишут американские журналисты. В своей жизни женщина все переживает дважды: два супруга, двое детей и теперь еще две пандемии. Жажда жизни у Мерили была всегда. Кажется, эта тяга сформировалась в ней еще до рождения, когда мать Шапиро пыталась сделать аборт, выпив касторового масла. Но судьба распорядилась иначе...

Мерили - скульптор, художница, писательница, терапевт, а теперь еще и фотограф. В 88 лет ей стало тяжело работать с металлом, поэтому она решила заняться цифровой фотографией. Учащиеся фотостудии были на 70 лет моложе Мерили, но это ее не смущало. Американка освоила новый жанр и успешно в нем творит уже более 20 лет, устраивая собственные выставки.

Коронавирусом Мерили заболела еще в марте. Началось с усталости, в апреле состояние ухудшилось, пропал аппетит. Медсестра, присматривающая за скульптором, настояла, чтобы она поехала в больницу. Там врачи подтвердили COVID-19. Результаты обследования были неутешительными: медики считали, что Мерили осталось жить не более 12 часов. Но не на ту попали. Американка выкарабкалась и уже через пять дней отправилась домой. Ей предстоит длительный период восстановления, хотя 107-летняя дама порывается как можно скорее вернуться к творчеству, в свою мастерскую.

Старушка-богатырь, пережившая 2 пандемии.Простите, ребята, но богатыри – не мы! А вот эта бабушка, которая в детстве переболела испанкой, а сейчас – коронавирусом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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