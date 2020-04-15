В Бразилии 99-летний ветеран II Мировой выздоровел после коронавируса
Бразильский ветеран Второй Мировой войны Эрмандо Пивета в возрасте 99 лет стал самым старым человеком в стране, выздоровевшим после коронавируса. Об этом сообщает Рейтер.
- Победа в этой битве была для меня более важной, чем победа в войне, - говорит Пивета. - На войне ты убиваешь или живешь, здесь же ты должен сражаться ради жизни.
Бразильцу поставили диагноз две недели назад и отправили в госпиталь вооруженных сил в столице страны Бразилиа, где ветеран провел два дня в палате интенсивной терапии из-за пневмонии. Даже несмотря на это Пивете не понадобился аппарат ИВЛ, а врачи говорят, что он поправился во многом благодаря хорошей физической форме, которую сохранил еще со времен службы в армии.
Во время Второй Мировой войны ветеран был старшим лейтенантом в бразильской армии и служил в Африке.
В настоящий момент в Бразилии зафиксировано более 25 тысяч случаев COVID-19, от болезни погибли 1 532 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU