2020-04-15T05:12:41+03:00
В мире

В Бразилии 99-летний ветеран II Мировой выздоровел после коронавируса

Врачи говорят, что это произошло благодаря хорошей физической форме пациента
Антон ФОКИН
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Бразильский ветеран Второй Мировой войны Эрмандо Пивета в возрасте 99 лет стал самым старым человеком в стране, выздоровевшим после коронавируса. Об этом сообщает Рейтер.

- Победа в этой битве была для меня более важной, чем победа в войне, - говорит Пивета. - На войне ты убиваешь или живешь, здесь же ты должен сражаться ради жизни.

Бразильцу поставили диагноз две недели назад и отправили в госпиталь вооруженных сил в столице страны Бразилиа, где ветеран провел два дня в палате интенсивной терапии из-за пневмонии. Даже несмотря на это Пивете не понадобился аппарат ИВЛ, а врачи говорят, что он поправился во многом благодаря хорошей физической форме, которую сохранил еще со времен службы в армии.

Во время Второй Мировой войны ветеран был старшим лейтенантом в бразильской армии и служил в Африке.

В настоящий момент в Бразилии зафиксировано более 25 тысяч случаев COVID-19, от болезни погибли 1 532 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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