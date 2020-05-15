«Теперь бороться станет легче»: Россиянка удочерила 11-месячную сироту, которой жизненно необходима была пересадка печени

Ведь я могла её не увидеть

Катя как обычно пролистывала ленту социальных сетей. Взгляд остановился. С экрана телефона на неё смотрела она — маленькая Сашенька. Репосты гуляли по интернету: «Благотворительный фонд “Жизнь как чудо” открыл сбор средств на оплату больничной няни. Маленькая девочка из калининградского специализированного дома ребёнка ждёт в Москве операцию по пересадке печени. Давайте поддержим малышку, ей тяжело одной». Одной? Помочь, забрать, удочерить — мысли сменяли друг друга.

Однажды в жизни Кати уже была судьбоносная встреча. И тоже в социальных сетях. Маленький, двухлетний Артёмка из томского дома ребёнка тоже запал в душу. И вот теперь он рядом, она обнимает его, своего сына, а Сашенька лежит под капельницами в больнице среди незнакомых людей. Чужая девочка, но такая родная. Как она там?

Передали игрушки, угощения — а сердце всё не на месте. И снова всплывает текст из постов: «Операцию по пересадке печени в России делают только от родственных доноров. У Саши нет мамы и папы, поэтому девочку поставили в лист ожидания органа. Сколько времени до операции, никто не знает. Месяц, год, а может три. Врачи переживают: есть вероятность не дождаться, болезнь прогрессирует». Стало ясно — Сашу нужно успеть удочерить. «Но если я стану её мамой, смогу ли я быть донором?» — Катя стала искать ответ.

Теперь мир Саши куда больше больничной кровати. Оказывается, он огромный

Наша Саша

По документам родными Демидовы стали спустя семь месяцев, а родными душой — с первого взгляда. Катя вспоминает: «В больничной палате я стояла перед кроваткой Саши, наклонилась к ней и сказала: «Теперь бороться станет легче. У тебя будет поддержка — твои мама, папа и три брата». Девочка заплакала. Поняла ли она смысл этих слов в свои 11 месяцев? Катя уверена — её Саша поняла!

Только бы успеть. Успеть вовремя сделать операцию. Время идёт.

У маленькой Саши теперь есть мама, папа и три брата

Операция

Звонок из Центра Шумакова: «Сашу срочно забрали на операцию, нашёлся подходящий донор». 7 часов ожидания, волнения и слёз. Всё позади. Российские врачи провели трансплантацию печени от посмертного донора. К слову, это была вторая полосная операция у Саши. Первую ей сделали ещё в младенчестве.

Из своих 11 месяцев жизни 9 девочка провела в больницах. «Я знала, что наша Сашенька волшебная! Столько добрых людей она объединила вокруг себя», — говорит Катя. Родители детей с серьёзными патологиями борются за своих сыновей и дочерей, все преграды на своём пути преодолевают ради спасения. У Саши такой привилегии не было. Да, мамы и папы не хватало, но всё-таки были «родные» вокруг: волонтёры, сотрудники благотворительных фондов, врачи.

Мария Варичкина, педиатр отделения патологии раннего детского возраста Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей, до сих пор на связи с Сашей и её семьёй. Стали как родные.

«Помню, когда увидела Сашеньку в первый раз, подумала, да это ж маленький цыплёнок. Такая жёлтенькая она была, — вспоминает Мария. — Я разных детей вела, каждый из них западает в душу и остаётся там, но Саша стала для меня как-то особенно дорога. Много испытаний ей выпало: страшный кожный зуд на фоне заболевания, лихорадка, капельницы 24 часа в сутки. Сложно представить, как маленький человек всё выдержал. И это без мамы, Кати тогда ещё не было в жизни Сашеньки. Очень помогали сотрудники фонда «Жизнь как чудо». Документы быстро оформили, передали лекарства, игрушки, организовали сбор на оплату услуг няни, чтобы девочке было не так одиноко и страшно в больнице».

В медицинских учреждениях нет такой услуги: «няня для детей, оставшихся без попечения родителей», поэтому малыши-сироты лежат в больницах одни. Каково это? Сложно представить. «В первый год жизни ребёнок учится воспринимать мир, доверять ему. Так важно, чтобы в этот момент сформировалось чувство привязанности. А к кому, если ты один? Брошенные дети тонко чувствуют потерю и опасность, — рассуждает Катя. — Я благодарна, что неравнодушные люди оплачивали для Сашеньки больничную няню. Она была с ней рядом, делила с ней боль, когда мне, её маме, только ещё предстояло найти свою Сашу».

Домой

Можно ехать, дома ждут папа и три брата. Теперь мир Саши куда больше больничной кровати. Оказывается, он огромный. В нём столько незнакомых и удивительных вещей. Обследования, анализы, специальное питание — это всё временно. Скоро они вовсе останутся в прошлом. Напоминать о болезни будут лишь пара поддерживающих препаратов, которые всегда будут при себе, и периодические контрольные обследования.

Саша с папойФото: из личного архива

Тайны не будет

В семье Демидовых теперь растут два приёмных ребёнка, Артём и Саша. «Мы не будем переписывать историю. Не будем скрывать от детей их появление», — говорят Катя со своим супругом Сашей. Они придумали для детей сказку про серый домик, из которого однажды король с королевой забрали одиноких малышей.

«Мы собрали пазл своей семьи, — уверена Катя, — теперь у нас есть все недостающие детали. Красивая у нас картина получилась, большая».