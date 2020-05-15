2020-05-14T18:10:58+03:00
Общество

«Теперь бороться станет легче»: Россиянка удочерила 11-месячную сироту, которой жизненно необходима была пересадка печени

Когда девочка вырастет, она и не вспомнит, как начиналась её жизнь, как росла она даже не в стенах детского дома, а в больничных палатах. Она будет помнить своё детство, где есть мама, папа и три брата
Елена Копосова, благотворительный фонд «Жизнь как чудо»
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Катя увидела объявления о помощи Сашеньке в интернетеКатя увидела объявления о помощи Сашеньке в интернетеФото: из личного архива
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Ведь я могла её не увидеть

Катя как обычно пролистывала ленту социальных сетей. Взгляд остановился. С экрана телефона на неё смотрела она — маленькая Сашенька. Репосты гуляли по интернету: «Благотворительный фонд “Жизнь как чудо” открыл сбор средств на оплату больничной няни. Маленькая девочка из калининградского специализированного дома ребёнка ждёт в Москве операцию по пересадке печени. Давайте поддержим малышку, ей тяжело одной». Одной? Помочь, забрать, удочерить — мысли сменяли друг друга.

Однажды в жизни Кати уже была судьбоносная встреча. И тоже в социальных сетях. Маленький, двухлетний Артёмка из томского дома ребёнка тоже запал в душу. И вот теперь он рядом, она обнимает его, своего сына, а Сашенька лежит под капельницами в больнице среди незнакомых людей. Чужая девочка, но такая родная. Как она там?

Передали игрушки, угощения — а сердце всё не на месте. И снова всплывает текст из постов: «Операцию по пересадке печени в России делают только от родственных доноров. У Саши нет мамы и папы, поэтому девочку поставили в лист ожидания органа. Сколько времени до операции, никто не знает. Месяц, год, а может три. Врачи переживают: есть вероятность не дождаться, болезнь прогрессирует». Стало ясно — Сашу нужно успеть удочерить. «Но если я стану её мамой, смогу ли я быть донором?» — Катя стала искать ответ.

Теперь мир Саши куда больше больничной кровати. Оказывается, он огромный

Теперь мир Саши куда больше больничной кровати. Оказывается, он огромный

Наша Саша

По документам родными Демидовы стали спустя семь месяцев, а родными душой — с первого взгляда. Катя вспоминает: «В больничной палате я стояла перед кроваткой Саши, наклонилась к ней и сказала: «Теперь бороться станет легче. У тебя будет поддержка — твои мама, папа и три брата». Девочка заплакала. Поняла ли она смысл этих слов в свои 11 месяцев? Катя уверена — её Саша поняла!

Только бы успеть. Успеть вовремя сделать операцию. Время идёт.

У маленькой Саши теперь есть мама, папа и три брата

У маленькой Саши теперь есть мама, папа и три брата

Операция

Звонок из Центра Шумакова: «Сашу срочно забрали на операцию, нашёлся подходящий донор». 7 часов ожидания, волнения и слёз. Всё позади. Российские врачи провели трансплантацию печени от посмертного донора. К слову, это была вторая полосная операция у Саши. Первую ей сделали ещё в младенчестве.

Из своих 11 месяцев жизни 9 девочка провела в больницах. «Я знала, что наша Сашенька волшебная! Столько добрых людей она объединила вокруг себя», — говорит Катя. Родители детей с серьёзными патологиями борются за своих сыновей и дочерей, все преграды на своём пути преодолевают ради спасения. У Саши такой привилегии не было. Да, мамы и папы не хватало, но всё-таки были «родные» вокруг: волонтёры, сотрудники благотворительных фондов, врачи.

Мария Варичкина, педиатр отделения патологии раннего детского возраста Национального медицинского исследовательского Центра Здоровья Детей, до сих пор на связи с Сашей и её семьёй. Стали как родные.

«Помню, когда увидела Сашеньку в первый раз, подумала, да это ж маленький цыплёнок. Такая жёлтенькая она была, — вспоминает Мария. — Я разных детей вела, каждый из них западает в душу и остаётся там, но Саша стала для меня как-то особенно дорога. Много испытаний ей выпало: страшный кожный зуд на фоне заболевания, лихорадка, капельницы 24 часа в сутки. Сложно представить, как маленький человек всё выдержал. И это без мамы, Кати тогда ещё не было в жизни Сашеньки. Очень помогали сотрудники фонда «Жизнь как чудо». Документы быстро оформили, передали лекарства, игрушки, организовали сбор на оплату услуг няни, чтобы девочке было не так одиноко и страшно в больнице».

В медицинских учреждениях нет такой услуги: «няня для детей, оставшихся без попечения родителей», поэтому малыши-сироты лежат в больницах одни. Каково это? Сложно представить. «В первый год жизни ребёнок учится воспринимать мир, доверять ему. Так важно, чтобы в этот момент сформировалось чувство привязанности. А к кому, если ты один? Брошенные дети тонко чувствуют потерю и опасность, — рассуждает Катя. — Я благодарна, что неравнодушные люди оплачивали для Сашеньки больничную няню. Она была с ней рядом, делила с ней боль, когда мне, её маме, только ещё предстояло найти свою Сашу».

Домой

Можно ехать, дома ждут папа и три брата. Теперь мир Саши куда больше больничной кровати. Оказывается, он огромный. В нём столько незнакомых и удивительных вещей. Обследования, анализы, специальное питание — это всё временно. Скоро они вовсе останутся в прошлом. Напоминать о болезни будут лишь пара поддерживающих препаратов, которые всегда будут при себе, и периодические контрольные обследования.

Саша с папой Фото: из личного архива

Саша с папойФото: из личного архива

Тайны не будет

В семье Демидовых теперь растут два приёмных ребёнка, Артём и Саша. «Мы не будем переписывать историю. Не будем скрывать от детей их появление», — говорят Катя со своим супругом Сашей. Они придумали для детей сказку про серый домик, из которого однажды король с королевой забрали одиноких малышей.

«Мы собрали пазл своей семьи, — уверена Катя, — теперь у нас есть все недостающие детали. Красивая у нас картина получилась, большая».

Саша со старшими братьями - такие в обиду никогда не дадут! Фото: Из личного архива

Саша со старшими братьями - такие в обиду никогда не дадут!Фото: Из личного архива

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