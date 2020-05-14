2020-05-14T18:43:07+03:00
Общество

«Комсомолка. Просто о добром»: «КП» продолжает в мае конкурс публикаций для некоммерческих организаций

Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о добрых поступках, волонтерских акциях и благотворительных начинаниях
kp.ru
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Мы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о добрых поступках, волонтерских акциях и благотворительных начинанияхМы хотим, чтобы как можно больше людей узнали о добрых поступках, волонтерских акциях и благотворительных начинанияхФото: Shutterstock
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В апреле мы впервые объявили конкурс среди некоммерческих организаций на лучшую публикацию «Комсомолка. Просто о добром». Для нас важно, чтобы как можно больше людей узнавали о добрых поступках, волонтерских акциях и благотворительных начинаниях.

Поэтому мы продолжим конкурс и дальше. Мы призываем тех, кто делает добрые дела не стесняться - и рассказывать о себе! А лучшие статьи мы с радостью публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

Присылайте уникальные материалы о своей работе, а первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы будем называть лучший с указанием НКО и фамилии героя-создателя, а также отметим виртуальным знаком качества!

Материалы мы ждем в течение всего 2020-го. А в конце года по итогам конкурса «Комсомолка. Просто о добром» мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты!

ВАЖНО

Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".

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