«Комсомолка. Просто о добром»: «КП» продолжает в мае конкурс публикаций для некоммерческих организаций

В апреле мы впервые объявили конкурс среди некоммерческих организаций на лучшую публикацию «Комсомолка. Просто о добром». Для нас важно, чтобы как можно больше людей узнавали о добрых поступках, волонтерских акциях и благотворительных начинаниях.

Поэтому мы продолжим конкурс и дальше. Мы призываем тех, кто делает добрые дела не стесняться - и рассказывать о себе! А лучшие статьи мы с радостью публикуем в разделе "Доброволец" на сайте kp.ru.

Присылайте уникальные материалы о своей работе, а первого числа каждого месяца на сайте kp.ru мы будем называть лучший с указанием НКО и фамилии героя-создателя, а также отметим виртуальным знаком качества!

Материалы мы ждем в течение всего 2020-го. А в конце года по итогам конкурса «Комсомолка. Просто о добром» мы выберем три самых лучших статьи, пригласим в редакцию авторов и вручим грамоты!

ВАЖНО

Мы ждем именно уникальные тексты - истории волонтеров или благополучателей, интервью, личные дневники, репортажи.

Присылайте свои материалы с фото на почту dobrovolec@kp.ru с пометкой "На конкурс".