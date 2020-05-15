Число выздоровевших от коронавируса в России на 15 мая 2020 года составило 53 530 человек. Всего за сутки больницы покинули 5 527 пациентов. Все они теперь здоровы, врачи оценивают их состояние их состояние как стабильное.

По данным портала стопкоронавирус.рф общее число заразившихся covid-19 с начала эпидемии в стране в разных субъектах превысило 252 тысячи заразившихся.

Ранее сайт kp.ru писал, что стало известно люди с какой группой крови наиболее подвержены заражению коронавирусом. По словам заслуженныого врача РФ Владимира Круглого, шансы заболеть covid-19 наиболее высоки у тех, кто имеет вторую группу крови.

По его словам, в Китае проводили специальное исследование, в котором приняли участие более 3 тысяч пациентов с коронавирусом. Более 30% из них имеют вторую группу крови. Отмечается, что пока эти данные предварительные и требуют более тщательного анализа экспертов.