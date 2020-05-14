Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови

14 Май 2020 2020-05-14T18:43:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Люди со второй группой крови больше всех остальных подвержены заболеванию коронавирусом. Об этом заявил заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

По его словам, в Китае проводили специальное исследование, в котором участвовали 3 000 пациентов с коронавирусом. Более 30% из них имеют вторую группу крови.

- Исследование безусловно представляет интерес, но мы понимаем, что оно предварительное и требует дальнейшего более масштабного изучения, - приводит слова Круглого телеканал "Звезда".

Врач отметил, что люди с другими группами крови имеют примерно одинаковые риски заражения COVID-19.

Напомним, по состоянию на 14 мая в России подтверждено 252 245 случае заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 9 974 человека. Это самый маленький ежесуточный прирост за 12 дней. Последний раз этот показатель составлял меньше 10 000 только 2 мая. Рекордный прирост новых заболевших был 11 мая. Тогда COVID-10 разом нашли у 11 656 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU