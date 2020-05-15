2020-05-15T10:14:16+03:00
Звезды

Максим Фадеев оценил российских рэперов в $200 и предрек им судьбу гномов

Продюсер пожаловался на воровство своих сотрудников и объяснил, почему музыка Ивана Дорна – плохая
Антонина ВЕТКИНА
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Продюсер Макс Фадеев.Продюсер Макс Фадеев.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Известный музыкальный продюсер Максим Фадеев рассказал в интервью платформе Premier premier.one, почему не так давно распустил свой лейбл Malfa. По его словам, он устал от мелкого воровства: «тащили камеры, шнуры, батарейки. Все, что можно утащить». Правда, поп-гуру имеет в виду не артистов (Фадеев работал с группой Serebro, Наргиз, Олегом Майами и др.) а менеджерский состав компании.В настоящий момент Фадеев перезапускает лейбл, но на новых условиях: свои песни он будет раздавать исполнителям бесплатно, а не продавать, как раньше. Также он отказался от контрактной системы работы с певцами. Фадеев заявил, что намерен работать... на американском и британском рынках: «Я буду брать западных артистов и развивать. У нас будут подписанные американцы, англичане, которых мы будем раскручивать там. Музыка везде одинаковая, у нее нет языка».

Продюсер озвучил причины своей неприязни к российской рэп-культуре: «Раньше я слушал, а потом увидел, как они живут и что пишут в своих текстах, и все, для меня это зашквар. Они качают, что такие босяки, гангстеры, а потом плюются друг в дружку через человека, гангстеры наши». По словам Фадеева, российского рэпера можно купить всего за $200: «Кладешь ему пару сотен долларов, и «тру» превращается в не «тру» (англ.: true – правдивый, всамделишный, популярное словечко в рэп-лексиконе. - Ред.). Единственное исключение Фадеев сделал для Скриптонита, посольку тот себя «никак не дискредитировал».

Музыку Ивана Дорна Фадеев тоже считает плохой: «это дизайн просто, обычный дизайн музыкальный», зато высоко котирует другого популярного украинского артиста – Монатика: «потрясающие гармонические разные ходы, обороты, мелодические формы, ритмика, он красавец просто». Также он ценит американскую звезду Билли Айлиш: «Там есть форма, мелодия, подход к инструментарию, гармония. Талантливая музыка».

Продюсер полагает, что значимость хип-хопа в ближайшее время упадет и превалировать как и раньше будет мелодия: «все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается».

Наконец, Фадеев поставил диагноз российскому шоу-бизнесу в целом: «искренности нет. Один снобизм, пафос, а если копнуть - ноль».

Максим Фадеев расторг контракты со всеми артистами лейбла.Официальное заявление лейбла MALFA

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ИСТОЧНИК KP.RU

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